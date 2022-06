Cât de apt să fie președinte mai e, de fapt, Joe Biden. Notițe cu instrucțiuni detaliate pentru cele mai banale gesturi

Președintele american Joe Biden a arătat din greșeală notițele cu instrucțiuni pregătite de consilierii săi, înainte de o întâlnire care a avut loc joi la Casa Albă. Consilierii i-au notat pe bilețel ce trebuie să facă în fiecare moment al întâlnirii, de la intrarea în sala de ședință și salut, până la părăsirea sălii. Fotoreporterii nu au ratat momentul și au surprins ce scrie pe bilețelul lui Biden

-Intri în Sala Roosvelt și saluți participanții

-Te așezi pe locul tău

-Intră presa

-Faci o scurtă declarație

Presa pleacă

Îi pui o întrebare lui Liz Shuler, președinta AFL-CIO. Notă: Liz participă online la întâlnire.

-Le mulțumești participanților.

-Părăsești sala.

Next time someone tries to tell you Joe Biden isn’t a geriatric nursing home patient trapped in the White House, show them this.

He needs a notecard with step by step directions telling him what to do, including “YOU take YOUR seat”.

This is beyond embarrassing. pic.twitter.com/GRMbgpcrEq

— Benny Johnson (@bennyjohnson) June 23, 2022