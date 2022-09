Rusofilii bulgari și-au manifestat simpatia față de Vladimir Putin: „A iubi Rusia este ca și cum ți-ai iubi sora”

Rusofilii bulgari s-au adunat în apropierea orașului Kalofer, situate în centrul țării, pentru a-și arăta susținerea față de Vladimir Putin. Ei au fluturat steaguri cu simbolul „Z”, folosit de armata rusă pen vehiculele militare cu care a invadat Ucraina.

Războiul pe care Putin l-a declanșat pe 24 februarie nu le-a zdruncinat convingerile, rusofilii bulgari spunând că datorită Rusiei există și țara lor. De altfel, mare parte dintre cei care au participat la sărbătoarea dedicată lui Putin sunt vârstnici, nostalgici ai comunismului. Aceștia se confruntă cu sărăcia, chiar dacă Bulgaria a aderat la NATO în 2004 și la Uniunea Europeană în 2007. Mulți cred încă în comunism și de aceea privesc spre Est, spre Rusia lui Vladimir Putin.

Manifestația dedicată lui Vladimir Putin a luat forma unui târg popular cu tarabe la care se vindeau suveniruri sovietice și rusești. Aici se găseau de toate, de la șepci la cești de ceai și tricouri inscripționate cu simbolul invaziei Ucrainei, litera „Z”.

„Fără Rusia, Bulgaria nu ar fi existat”, a declarat Hristo Ganev, un șofer în vârstă de 60 de ani, care a sosit la târg de la primele ore ale dimineții.

Fostul șofer făcea referire la războiul ruso-turc din 1877-1878, care a pus capăt dominației otomane. De altfel, bulgarul a povestit că este căsătorit cu o rusoaică, pe care a cunoscut-o în Siberia, unde a lucrat în anii 1980. Adept al lui Vladimir Putin, consideră că acesta „luptă împotriva nazismului”, deși nu știe exact unde și cum se manifestă. Mai mult, se declară în favoarea unui război nuclear, chiar dacă astfel și țara sa va fi afectată. Din punctul de vedere al șoferului, este un preț rezonabil de plătit pentru eliberarea de sub „dominația americană”.

De regulă, întâlnirea anuală a rusofililor are loc pe malul lacului Koprinka, dar în acest an, primarul orașului a refuzat să găzduiască evenimentul din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Participanții s-au adunat într-o altă zonă, în afara localității, la o jumătate de oră de mers cu mașina, într-o zonă muntoasă care domină orașul Kalofer.

„Aceasta este singura adunare liberă din lume”, se laudă Nikolai Malinov, șeful unui partid rusofil bulgar. El lucrează pentru o asociație internațională și este mândru că l-a întâlnit pe șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, la Moscova la începutul lunii septembrie. Acuzat în 2019 de spionaj în favoarea Moscovei, Malinov a fost decorat în același an cu Ordinul Prieteniei de către Vladimir Putin.

„Pentru bulgari, a iubi Rusia este ca și cum ți-ai iubi sora, mama”, a spus el, în aplauzele mulțimii.

Bulgarian Russophiles have rallied in near the central town of Kalofer to show their support for Russian President Vladimir Putin, waving flags with the same “Z” symbols painted on Russian military vehicles in Ukraine. pic.twitter.com/n6g8S28Lx7

— Srbija Evropa (@srbija_eu) September 25, 2022