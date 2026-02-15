Cod galben de vreme rea. Meteorologii anunță ninsori și vânt puternic

Revin ninsorile în România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă până luni, 16 februarie, ora 08:00, referitoare la înrăutățirea vremii în întreaga țară, cu precipitații, depuneri de zăpadă, formare de ghețuș și intensificări ale vântului.

Meteorologii avertizează că fenomenele vor fi mai puternice în zonele montane și submontane, dar nu vor ocoli nici regiunile joase, iar șoferii și pietonii trebuie să fie precauți.

În Oltenia, ninsorile au început deja să se așterne, iar drumurile județene și naționale sunt curățate continuu de utilaje de deszăpezire. În zonele montane, condițiile de trafic sunt mai dificile: la Rânca se înregistrează vânt puternic și ceață densă, iar autoritățile au instalat filtre rutiere pentru dirijarea circulației.

Codul galben este activ pentru nordul județului Gorj, județele din Moldova și pentru sudul țării, unde meteorologii prognozează intensificări ale precipitațiilor și reducerea vizibilității. „Odată cu scăderea temperaturilor, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În zonele montane, iarna este deja prezentă, cu strat consistent de zăpadă”, au anunțat meteorologii.

Cele mai afectate județe sunt Botoșani, Iași, Suceava (zonele joase), Neamț, Bacău, precum și regiunile montane din Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea și Covasna.

Meteorologii estimează că stratul de zăpadă se va situa între 5 și 15 cm, iar vântul va avea rafale de 50–60 km/h, iar în zonele montane chiar 70–80 km/h, ceea ce poate afecta semnificativ traficul și siguranța participanților la drum.

Potrivit prognozei, precipitațiile vor continua și în zilele următoare, reîncepând din vest și sud-vest în cursul zilei de luni. Temperaturile scăzute vor permite depunerea zăpezii nu doar în munți, ci și în zonele joase, ceea ce indică un episod consistent de iarnă, cu efecte directe asupra circulației și a activităților cotidiene.

Autoritățile recomandă monitorizarea constantă a avertizărilor și evitarea deplasărilor neesențiale în zonele afectate.