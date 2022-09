Clasamentul celor mai scumpe divorțuri din istorie. Femeile care au obținut astfel miliarde de dolari

Astfel, cel mai scump divorț din lume este cel dintre Jeff Bezzos, fondatorul și CEO-ul Amazon și romanciera MacKenzie Tuttle. Cei doi s-au despărțit în 2019, când fosta soție a lui Bezzos a decis să renunțe la acțiunile Amazon, gest pentru care a fost „recompensată” cu suma de 35 miliarde dolari, devenind astfel a treia cea mai bogată femeie din întreaga lume.

Topul celor mai scumpe divorțuri din lume

Mai jos în clasament se situează Jocelyn, fosta soție a miliardarului Alec Wilderstein, care după divorț a primit suma de 2,5 miliarde dolari, echivalentul sumei de 5 miliarde dolari la momentul prezent. Pe lângă asta, Jocelyn avea să beneficieze și de o rentă anuală de 100 milioane dolari. Asta se întâmpla în 1999, după un mariaj care a durat 21 de ani.

Pe locul trei în top se află Anna Torv, care s-a ales cu 1,7 miliarde dolari în urma divorțului de mogulul Rupert Murdoch în 1999, iar pe al patrulea loc se situează divorțul dintre miliardarul Bernie Ecclestone și Slavica Radic, petrecut tot în anul 1999. Atunci, Slavica Radic cerea 1,2 miliarde de dolari pentru creșterea fetelor sale, însă instanța a hotârât custodia comună, motiv pentru care fiicele au moștenit banii ceruți de mama lor la divorț.

Pe al cincilea loc se situează divorţul dintre Steve şi Elaine Wynn din 2010, când fosta doamnă Wynn s-a ales cu un miliard de dolari în urma procesului. Cei doi fuseseră căsătoriți de două ori, între 1963 – 1986 şi apoi între 1991 – 2010, conform Money.ro.

Divorțul lui Bill Gates de Melinda ar urma să modifice clasamentul

Pe 3 mai 2021, Bill Gates și soția lui de atunci, Melinda Gates, au anunțat că se despart, după 27 de ani de căsnicie. Presa a scris la acea vreme că cei doi nu aveau un acord prenupțial, ceea ce însemna ca Bill Gates să suporte un impact financiar după despărțire. Dar nu a fost chiar aşa, iar doar patru luni mai târziu totul s-a încheiat elegant, cu o înțelegere.

Indiferent de ce s-ar întâmpla, Bill și Melinda Gates vor fi amândoi mai mult decât asigurați din punct de vedere financiar, căci afacerile lor înfloresc indiferent de evenimentele mondiale. În martie 2022, averea netă a lui Gates era estimată la 133,8 miliarde de dolari, făcându-l a patra cea mai bogată persoană din lume.

Melinda Gates a depășit-o pe MacKenzie Bezos

În 2021 TMZ a scris: „Averea netă a lui Bill este estimată la mai mult de 130 de miliarde de dolari, așa că acordul de divorț ar putea lăsa pentru Melinda peste 65 de miliarde de dolari”.

Bill Gates și-a umplut buzunarele cu aproape 2 miliarde de dolari în acțiuni în ziua în care a depus actele de divorț. Forbes a raportat, de asemenea, că în săptămânile de după divorț „vehiculul de investiții al lui Bill, Cascade Investment, a transferat pentru Melinda acțiuni în valoare de 851 de milioane de dolari aparținând producătorului de echipamente agricole Deere & Co., conform documentelor SEC.

Cu toate aceste transferuri de avere, Forbes estima la acea vreme că averea Melindei French Gates valorează acum 3,3 miliarde de dolari” și că „Bill rămâne a patra cea mai bogată persoană din lume, cu o avere netă estimată la 126,1 miliarde de dolari, după ultimul transfer de acțiuni.

De unde vin banii lui Bill Gates

În ciuda faptului că nu are multe acțiuni la Microsoft, Gates are o mulțime la alte companii prin grupul său Cascade Investments. Potrivit Investopedia, acestea includ Berkshire Hathaway, Coca-Cola, AutoNation, Deere & Co., hotelurile Four Seasons (în Houston, Atlanta și Mexic), Strategic Hotels and Resorts și Canadian National Railway.

Gates mai deține acțiuni la compania de publicitate Branded Entertainment Network și a investit în ResearchGate (o rețea socială pentru oameni de știință). Gates este, de asemenea, președinte al companiei de proiectare a reactorului nuclear TerraPower.