Record istoric! Colecția de artă de 1 miliard $ a lui Paul Allen, cofondatorul Microsoft, se vinde la licitație

Vânzarea celor peste 150 de lucrări de artă care acoperă 500 de ani – care va avea loc la o dată nenanunțată din noiembrie – va fi cea mai mare din istoria licitațiilor. Christie’s a precizat că va dedica toate încasările pentru filantropie, așa cum a dispus Allen.

„Este un eveniment major pentru piața de artă și pentru lumea artei”, a declarat Guillaume Cerutti, directorul executiv al Christie’s, într-un interviu telefonic luat de New York Times. „Faptul că înglobează cinci secole de artă – de la Botticelli la David Hockney, plus, bineînțeles, figura foarte inspirată a lui Paul Allen, plus faptul că vânzarea este dedicată filantropiei – suntem cu adevărat mișcați de acest proiect extraordinar. Este ceva foarte special.”

În ciuda consecințelor economice continue ale pandemiei, ale unui război peste hotare și ale inflației în creștere, piața de artă a continuat să crească, dovedind – așa cum pare să se întâmple întotdeauna – că cei mai bogați colecționari sunt în mare măsură izolați de tulburările lumii. În 2021, piața a generat 65,1 miliarde de dolari, potrivit studiului anual publicat de Art Basel și UBS.

Alte licitații record

În luna mai, serigrafia din 1964 a lui Andy Warhol cu chipul lui Marilyn Monroe, „Shot Sage Blue Marilyn”, a fost vândută pentru aproximativ 195 de milioane de dolari unui cumpărător necunoscut la casa Christie’s din New York, fiind cel mai mare preț obținut pentru o operă de artă americană la o licitație. La începutul acestui an, cel de-al doilea depozit de lucrări moderne și contemporane deținute de magnatul imobiliar Harry Macklowe și de fosta sa soție, Linda Macklowe, a ajutat Sotheby’s să atingă un record de vânzare pentru o colecție privată de artă la licitație, 922 de milioane de dolari.

În 2018, comorile colecției lui David și Peggy Rockefeller au stabilit un record de 833 de milioane de dolari pentru cea mai valoroasă colecție privată vândută la licitație, depășind suma totală de 443 de milioane de dolari (revizuită în 2013) pentru colecția Yves Saint Laurent din 2009.

Printre cele mai importante lucrări din patrimoniul Allen care vor fi scoase la vânzare se numără colajul din acrilic și hârtie „Small False Start” al lui Jasper Johns din 1960, estimat la peste 50 de milioane de dolari, și „La Montagne Sainte-Victoire” (1888-90) de Paul Cézanne, estimat la peste 100 de milioane de dolari. Dar există, de asemenea, mai mulți maeștri clasici.

Paul Allen a fost un colecționar împătimit

Paul Allen, care a fondat Microsoft Corp. împreună cu Bill Gates, a prins microbul artei după ce a fost captivat de peisajele marine romantice ale lui J.M.W. Turner și de picturile pop ale lui Lichtenstein în timpul unei vizite la muzeul Tate din Londra.

Paul Allen a împrumutat lucrări de artă unor muzee și galerii importante, populând expozițiile cu obiectele sale personale. Expoziția „Seeing Nature”, organizată de Portland Art Museum, Seattle Art Museum și Paul G. Allen Family Collection în 2016, a inclus lucrări de Vincent van Gogh, Edward Hopper și Gustav Klimt. Printre punctele de atracție s-au numărat picturile alegorice ale celor cinci simțuri ale lui Jan Brueghel cel Tânăr, din secolul al XVII-lea.

„Să trăiești cu aceste opere de artă este cu adevărat uimitor”, a declarat Allen pentru Bloomberg în 2015. „Simt că ar trebui să împărtășesc unele dintre lucrări pentru a da publicului șansa de a le vedea”.