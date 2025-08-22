International Ciumă în California. Rezident testat pozitiv







Un rezident din South Lake Tahoe, California, a fost confirmat cu ciumă, au anunțat oficialii locali din sănătate, declanșând o alertă pentru comunitate, potrivit Independent.

Pacientul se află sub supraveghere medicală acasă, iar autoritățile investighează modul în care s-a produs infectarea, considerând că a fost mușcat de o purice contaminată în timpul unei excursii în natură.

Evenimentul subliniază necesitatea de a lua măsuri de precauție în zonele frecventate de rozătoare sălbatice.

Autoritățile din El Dorado County au transmis că ciuma este prezentă natural în mai multe regiuni ale Californiei, inclusiv în zonele de altitudine ridicată.

Kyle Fliflet, directorul interimar al Departamentului de Sănătate Publică din El Dorado, a explicat că oamenii trebuie să fie precauți în timpul drumețiilor, campingului sau altor activități în aer liber, mai ales dacă au animale de companie care pot intra în contact cu rozătoare infectate.

Ciuma este cauzată de bactera Yersinia pestis și se transmite în principal prin mușcătura puricilor care au fost infectați de rozătoare, cum ar fi veverițe sau șoareci sălbatici.

Cazuri rare pot apărea și prin manipularea animalelor infectate, inclusiv pisici și câini care pot aduce purici infectați în locuințe.

Departamentele locale monitorizează activ populația de rozătoare; între 2021 și 2024, 41 de rozătoare au prezentat semne de expunere la bacterie, iar în acest an, încă patru rozătoare din zona Tahoe au fost testate pozitiv.

Oficialii din sănătate recomandă evitarea contactului cu rozătoarele sălbatice și prevenirea accesului animalelor de companie în vizuina acestora.

Simptomele ciumei pot apărea în decurs de două săptămâni de la expunere și includ febră, greață, slăbiciune și umflarea ganglionilor limfatici.

În lipsa tratamentului, forma bubonică poate evolua în septicemică, iar apoi în pneumonică, singura care se transmite între oameni și care poate fi fatală rapid.

CDC și alte autorități medicale subliniază că tratamentul prompt cu antibiotice crește rata de supraviețuire la aproximativ 90%.

În trecut, Statele Unite au raportat cazuri similare în Oregon, Arizona și Colorado, unele fiind asociate cu animale de companie infectate.

Evenimentul din South Lake Tahoe atrage atenția asupra riscului continuu de ciumă în regiunile cu populații mari de rozătoare sălbatice.

Specialiștii avertizează că schimbările climatice, extinderea zonelor turistice și contactul frecvent cu animalele sălbatice pot crește incidența cazurilor.

Pe plan global, bacteria Yersinia pestis rămâne monitorizată constant, iar cazurile sporadice din Statele Unite subliniază importanța prevenției și a intervenției rapide.

Localnicii și turiștii trebuie să urmeze recomandările autorităților: să folosească repelente cu DEET, să evite locurile cu rozătoare moarte sau bolnave și să aplice tratamente anti-purici animalelor de companie.

În lipsa acestor măsuri, riscul de transmitere rămâne ridicat, iar comunitățile din zonele montane trebuie să fie vigilente.