Alertă RO-Alert în nordul județului Tulcea. Posibilă cădere de obiecte din spațiul aerian







Un mesaj RO-Alert a fost transmis, marți seara, pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care autoritățile au anunțat despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care informează cetățenii despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și să adopte măsuri de protecție”, a transmis ISU Tulcea. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute.

Pompierii au făcut apel la calm: „Nu teritoriul României este vizat de atacurile Federației Ruse și rugăm populația să respecte măsurile de siguranță transmise de autoritățile române, să citească cu atenție mesajele pe care le primesc din partea acestora, să nu intre în panică și să anunțe la numărul 112 orice situație de urgență ori să solicite ajutor dacă au nevoie.”

Populația a fost sfătuită să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui astfel de adăpost, autoritățile au recomandat: „Rămâneți în casă, departe de geamuri și pereți exteriori.”