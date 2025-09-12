Ciucu a dezvăluit cum s-a produs ruptura de Nicușor Dan: M-am întrebat și eu

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei din partea PNL, a făcut o serie de declarații tranșante la adresa contracandidaților săi și a actualului președinte al României, Nicușor Dan.

Într-un interviu acordat la Europa FM, Ciucu a spus că, în opinia sa, cel mai bun primar al Bucureștiului a fost Traian Băsescu. Totodată, acesta a afirmat că Cătălin Drulă, candidatul USR, „nu ar fi un primar mai bun decât el”, dar ar putea fi mai competent decât alți edili care au condus Capitala.

„Domnul Drulă, din perspectiva mea, şi încerc să fiu cât de obiectiv pot, în ceea ce îl priveşte pe Cătălin Drulă, la nivel teoretic, cred că este pregătit. Şi are şi o anumită majoritate politică care să-i permită să fie primar general. Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine, pentru că eu am experienţa gestiunii managementului complexităţii sau gestiunea complexităţii în fiecare zi. (…) Dar nu cred că ar fi un primar general mai prost decât alţii”, a declarat Ciucu.

Primarul Sectorului 6 a făcut și o trecere în revistă a celor care au ocupat până acum funcția de primar general al Capitalei. Potrivit lui, doar doi dintre aceștia s-au remarcat prin proiecte majore și curaj administrativ.

„Bucureştiul n-a avut primari generali buni. Cel mai bun a fost Băsescu, ca să fie foarte clar. Deci că a avut o viziune şi a avut curaj. După care, al doilea bun, dar un fel de continuitate când şi-a dorit să fie primar, a fost Videanu, pentru că a început să execute proiectele gândite de primarul Băsescu”, a mai spus Ciucu.

Afirmațiile vin într-un moment în care bătălia pentru Primăria Capitalei se anunță extrem de disputată, cu candidați din partea principalelor partide politice, dar și cu un electorat tot mai critic față de administrația locală.

Ciprian Ciucu a vorbit deschis și despre relația sa tensionată cu actualul președinte al României, Nicușor Dan. El susține că, în perioada mandatului său de primar general, proiectele propuse de Sectorul 6 ar fi fost blocate.

„Asta m-am întrebat şi eu, pentru că se uită, cât am fost preşedinte PNL Bucureşti, am susţinut necondiţionat mandatul, toate proiectele i-au trecut. În momentul în care n-am mai fost eu, nu i-au mai trecut toate proiectele. Sprijinul meu a fost necondiţionat, continuu şi permanent. Nu ştiu de ce mi-a blocat proiectele, poate m-a văzut ca un potenţial adversar. Nu pot să-mi explic”, a declarat Ciucu.

Această ruptură relevă tensiunile existente între PNL și Nicușor Dan, care în campania din 2020 a beneficiat de sprijinul liberalilor pentru a câștiga Primăria Capitalei. În 2025, însă, PNL a ales să vină cu un candidat propriu, iar Ciprian Ciucu a fost desemnat să intre în cursă.

Candidatul PNL și-a construit discursul electoral pe experiența acumulată în administrația locală. De altfel, acesta a subliniat că avantajul său în fața lui Cătălin Drulă este experiența practică în gestionarea unui sector din Capitală, cu toate problemele și provocările zilnice.

„Eu am experienţa gestiunii managementului complexităţii în fiecare zi”, a insistat Ciucu, în contrast cu Drulă, pe care îl consideră pregătit mai degrabă „la nivel teoretic”.