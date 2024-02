Scandal la Chefi la cuțite. A fost nevoie de intervenția poliției

Ciprian Alexandru, alias Golan, a fost acuzat de Tiberiu Stanciu că l-a amenințat. Concurentul de la Chefi la cuțite, Antena 1, a activat sub porecla Golan multă vreme și inclusiv, în industria de barbering și-a creat astfel numele. Mai nou, oficial brandul Golan ar aparține lui Tiberiu Stanciu, un coleg de breaslă care a înregistrat numele la OSIM.

Tiberiu Stanciu a declarat că fostul participant de la Chefi la cuțite nu are dreptul să se folosească de porecla „Golan” și că l-a amenințat când a încercat să vorbească cu el și să rezolve treburile.

Ce spune Ciprian Alexandru

„Brandul meu, adică numele Golan, într-adevăr greșeala mea a fost că nu m-am gândit niciodată că cineva va vrea să scoată produse cu numele la care eu muncesc de nouă ani. Eu am pornit de la o expresie din copilărie și de aici vreau să duc numele mai departe. Nu este înregistrat la OSIM. Eu am depus toate actele pentru a-l înregistra, numai că, așa cum se întâmplă la noi, nu am primit la timp o chitanță prin care trebuia să mai plătesc o taxă. Ei mi-au trimis prin poștă, nu e-mail sau telefon.Mie mi-a fost refuzată cererea de înregistrare la OSIM, dar acum avocații au început să lucreze. Vom vedea care a fost eroarea de moment”, susține fostul concurent de la Chefi la cuțite.

Ciprian Alexanru consideră că Tiberiu Stanciu vrea să se ridice pe spatele lui și că este în căutare de atenție. El a mai spus că nu s-a gândit niciodată că se va ajunge la acest scandal.

„Simt că m-a provocat. Eu am anunțat că fac un eveniment pe 18 martie într-un local. A doua zi a anunțat și el că face același tip de eveniment acolo. A început apoi să anunțe că vrea să scoată produsele “Golan de cartier”, își întreba urmăritorii ce părere au despre asta. Eu, în tot acest timp, am actele băgate și pentru a ajunge acest nume să fie și în buletin. Este deja în Monitorul oficial, mi s-a cerut și am dat certificatul de naștere, doar că acum aștept aprobarea oficială. Eu sper să pot să îl trec și în buletin” , spune bărbatul care speră că își va „recupera” numele.

S-ar putea ajunge la judecată

Tiberiu a depus plângere la poliție împotriva lui Ciprian Alexandru pentru amenințare. Și fostul concurent de la Chefi la cuțite va cere ajutorul autorităților.

„Îi voi face plângere penală pentru că mi-a făcut public numărul. Voi face și plângere pentru defăimare. Se va ocupa un avocat și deja strâng toate probele pentru asta. Pot pierde clienți, pierd din imagine, și îmi aduce prejudicii.De când activez în acest domeniu, toată lumea mă știe ca Ciprian Tata Golan. Lumea nu îmi spune Ciprian, cât îmi spun Golan sau Tata – Golan.Vine un om de genul lui și peste noapte îmi defăimează numele”, a mai spus acesta.

Fostul concurent de la Chefi la cuțite, acuzat că este interlop

Fostul concurent din emisiunea de la Antena 1 a mai spus că nu l-a amenințat pe Tiberiu și că nu este nici mafiot și nici interlop, așa cum crede „rivalul” său.

„L-am rugat frumos: Eu sunt prost că ai reușit să-mi iei numele, eu nu am fost atent la chestia asta. Dar dacă scoți produsele, ți le voi vinde la preț bun pentru că toată lumea mă știe pe mine.I-am spus că este primul și ultimul telefon pe care i-l dau. Nu a vrut să ne înțelegem băiețește. A interpretat greșit, pentru mine băiețește nu înseamnă că sunt interlop, mafiot și ce mi-a mai spus el. La un moment dat o să ne vedem la o cafea și fiecare cum poate. Nu a fost amenințare, am zis doar că lumea e mică și ne putem întâlni”, a spus el pentru Cancan.