Luni am putea afla numele premierului desemnat, informează Antena3. Pe masa președintelui Klaus Iohannis se află 5 nume propuse pentru această funcție de toate partidele parlamentare care au trecut pragul electoral, deci se află între preferințele românilor. Președintele va avea, luni, o nouă rundă de consultări cu formațiunile politice, după ce Klaus Iohannis a avut deja o serie de întâlniri neoficiale, săptămâna trecută, cu liderii PNL, USR și UDMR.

PSD a anunțat deja că va propune un guvern minoritar sau un guvern de uniune națională cu premier democrat, în vreme ce negocierile dure dintre PNL și USR -PLUS pentru anumite posturi s-au lăsat fără rezultat, respectiv fără un candidat comun. Este de notorietate disputa dintre Ludovic Orban și Dan Barna pentru postul de președinte al Camerei Deputaților.

Luni, primele două partide conform opțiunilor exprimate de alegători la alegerile parlamentare din 6 decembrie vor merge la Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui propria propunere de premier.

Cîțu, în pole position

Klaus Iohannis este așteptat astăzi să anunțe numele premierului desemnat, după ce toate partidele parlamentare vor prezenta cu propunerea care le reprezintă. Potrivit surselor. Florin Cîțu ar fi primul în opțiunile lui Iohannis, dar este posibilă și o surpriză, ca întotdeauna când e vorba de algoritmii politici.

Având în vedere că toate negocierile de la Vila Lac au eșuat, președintele va avea pe masă 6 nume de premier, dintre care îl va alege pe viitorul prim ministru.

Pe lângă propunerea PNL, USR-PLUS va merge cu varianta Dacian Cioloş, iar UDMR îl va propune pe Kelemen Hunor. Dacă PSD va prezenta preşedintelui Iohannis propunerea de premier în persoana medicului Alexandru Rafila, un lider de opinie în timpul acestei pandemii, iar surpriza AUR va avea şi el o variantă de şef al Executivului, pe Călin Georgescu.

”Sunt doi lideri politici, Ludovic Orban și Dan Barna, amândoi au pierdut alegerile, care vor să obțină șefia de la Cameră ca să se salveze în interiorul partidului. Indiferent care dintre ei nu o să fie șef la Cameră, va fi schimbat de la Partid.

Am văzut acele negocieri la Vila Lac, cum împărțeau birourile permanente… vreau să le amintesc că există decizii ale Curții, există regulament al Camerei… Orice forțare de regulament am să o atac și am să folosesc toate pârghiile contituționale și legale de a stopa formarea acestui parlament dacă nu se așează democratic, în spiritul Constituției, și cu respectarea regulamentului și al legilor și nu vor face lucrurile așa cum este scris”, spune Marcel Ciolacu.