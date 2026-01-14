Monden

Cine e cel mai mare fan al lui Dan Alexa. Nu este Denise Rifai

Cine e cel mai mare fan al lui Dan Alexa. Nu este Denise Rifai
Dan Alexa a declarat la un podcast că cel mai mare fan al lui este un apropiat care îl susține de foarte mic. Practic de când s-a născut și nu, nu este vorba despre vreunul dintre părinții fotbalistului.

Dan Alexa se laudă cu cel mai înfocat fan

Antrenorul de fotbal a explicat că cel mai mare fan al lui este un membru al familiei. Mai exact este vorba despre fratele lui mai mare care l-a susținut chiar și atunci când nu era în cea mai bună formă.

Cu toate acestea, fratele lui i-a stat mereu alături. ”Uite, un fan foarte mare al meu, cred că cel mai mare fan al meu e fratele meu. Adică fratele meu era de multe ori fanul meu mai mult decât eram eu fanul meu. Atât de mult își dorește să reușesc”, a povestit fostul jucător.

Fratele lui Dan Alexa, campion la atletism

Fratele lui Dan Alexa se numește Petrișor și a avut și el legături cu sportul și chiar și cu fotbalul. A fost capion național de atletism la proba de 100 de metri. Doar că acesta s-a îmbolnăvit de hepatită B și a renunțat la sport.

“S-a lăsat de atletism şi s-a înscris la fotbal, ca să nu mă lase singur. Nu-i plăcea jocul cu mingea, dar se temea să nu păţesc ceva pe drum. A durat vreo doi ani”, a povestit jucătorul cu altă ocazie.

Mama lui Alexa, icoana lui

De altfel, antrenorul are o relație foarte apropiată și cu mama lui. Despre ea a vorbit extrem de frumos la Asia Express. “O iubesc pe mama ca pe mine. Maică-mea e icoana mea.

E viața mea, maică-mea e inima mea”, a spus la acel moment fostul internațional. Cert este că familia i-a stat mereu alături lui Dan Alexa. Lucrurile nu au stat la fel de bine, atunci când a venit vorba despre familiile întemeiate de el. Acesta a avut două căsnicii din care are trei copii. Două fete din prima căsătorie și un băiat din ce-a de doua.

