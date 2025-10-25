Cine acordă primul ajutor la locul de muncă, potrivit legii. Înainte să vină salvarea, alți angajați sunt responsabil

Acordarea primului ajutor la locul de muncă este o obligație ce îi aparține angajatorului. Mai exact acesta trebuie să se asigure că există persoane special desemnate pentru acest aspect.

Persoanele care ar urma să acorde primul ajutor trebuie să fie instruite special în acest sens. Mai exact acestea trebuie să urmeze cursuri specializate în domeniu cu accent pe partea practică. Potrivit legii 319/2006, angajatorul este cel care trebuie să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate de urgență, salvare și pompieri.

Tot el este cel care desemnează persoanele care acordăprimul ajutor. Acest număr nu este stabilit, ci va fi unul care să corespundă necesităților companiei. Tot în sarcina angajatorului cade asigurarea instruirii specifice a lucrătorilor.

Practic aceștia nu sunt voluntari sunt persoanele la care se apelează în astfel de cazuri. Mai ales că aceștia trebuie să aibă cursuri de prim ajutor absolvite. Apoi ar trebui să se specializeze în funcție de necesități.

Mai exact dacă este vorba despre o companie din industria chimică, aceștia trebuie să știe să acorde prim ajutor în caz de intoxicații. Pe de altă parte angajatorul ar trebui să asigure periodic participarea persoanelor desemnate la astfel de cursuri de prim ajutor.

O altă condiție extrem de importantă este existența unei truse de prim ajutor la locul de muncă. Angajatorul trebuie să se asigure că trusa este completă. Mai ales că de acest lucru depinde salvarea unei vieți. Asta pentru că în general primele minute după un accident sunt cele decisive.

Drept urmare un salvator poate preveni agravarea stării victimei și poate crește șansele ei de supraviețuire. Pentru a menține salvatorii pregătiți aceștia ar trebui să participe la simularea unor scenarii de prim ajutor. Toți angajații ar trebui să știe unde este trusa de prim ajutor, chiar dacă nu sunat salvatori pregătiți.