Cine a fost primul actor din România. A făcut multe sacrificii

Cine a fost primul actor din România. Arta spectacolului la noi s-a născut în secolul al XIX-lea dintr-o combinație de entuziasm, pasiune și sacrificiu. Într-o vreme în care teatrul era considerat mai degrabă un divertisment decât o formă de cultură de sine stătătoare, pionierii scenei au avut un rol esențial în a transforma acest domeniu într-o instituție respectată.

Înainte de a exista o profesie clară a actorului, la începutul secolului al XIX-lea, spectacolele erau susținute de trupe de amatori, de boieri pasionați de teatru sau de artiști veniți din afară, în special din Grecia și Franța. În 1817, la Iași, s-a pus în scenă prima piesă în limba română, „Mirtil și Hloe”, adaptare după un text francez. Tot atunci s-a conturat ideea de a avea o trupă permanentă de actori români.

Primii pași importanți în direcția profesionalizării au fost făcuți de Gheorghe Asachi și de Vasile Alecsandri, care au înțeles importanța teatrului ca instrument de educare națională. Astfel, în jurul anului 1834, la Iași, lua naștere Teatrul Național, iar la București, câțiva ani mai târziu, își deschidea porțile o instituție similară.

Dacă vorbim strict de nume, unul dintre primii actori români recunoscuți oficial ca profesioniști este Costache Caragiale (1815–1877), unchiul celebrului dramaturg Ion Luca Caragiale. Costache Caragiale a fost printre primii artiști care au trăit exclusiv din meseria de actor, într-o epocă în care această alegere presupunea curaj și sacrificiu.

El a debutat în trupa lui Costache Aristia, considerat părintele teatrului românesc modern. Caragiale a interpretat roluri în piese clasice și moderne, de la tragedii la comedii, și a contribuit la formarea unui repertoriu românesc. Spre deosebire de trupeții amatori dinaintea lui, el și colegii săi au reușit să dea o identitate teatrului românesc, construind un stil propriu de joc.

Totuși, înaintea lui, scena românească fusese animată de figuri precum Costache Aristia (1800–1880), care nu doar că a jucat, dar a și regizat și tradus numeroase piese. Aristia este creditat de istorici drept cel care a dat formă și metodă artei actoricești la noi, fiind cel dintâi pedagog de teatru. El poate fi privit ca un precursor, însă Caragiale a fost cel care a fixat statutul actorului ca profesie.

Un alt nume legendar este Matei Millo (1814–1896), actor și cântăreț de operetă, considerat unul dintre primii mari artiști compleți ai scenei românești. Millo a introdus elemente de spectacol modern și a câștigat un public numeros prin carisma și expresivitatea sa.

Teatrul nu era doar divertisment în acea vreme. Era o tribună prin care ideile naționale, dorința de emancipare și spiritul revoluționar se transmiteau publicului. Actorii erau percepuți ca purtători ai unei misiuni patriotice. Prin spectacole, se populariza limba română literară și se crea o identitate comună într-o țară aflată încă în formare.

A fi actor în România secolului XIX nu era o alegere ușoară. Meseria nu era privită cu respect, iar viața materială era grea. Mulți dintre pionierii scenei românești trăiau modest, călătorind cu trupa prin țară și jucând în condiții precare. Cu toate acestea, pasiunea lor pentru teatru a reușit să ridice nivelul artistic și să formeze publicul.

În timp, personalități precum Costache Caragiale, Matei Millo sau Fanny Tardini au demonstrat că teatrul românesc poate atinge standarde înalte. Acești artiști au devenit primele vedete ale scenei, respectate și căutate de spectatori. Prin munca lor, au creat fundamentul pentru generațiile următoare și au transformat teatrul dintr-o curiozitate într-o instituție națională.