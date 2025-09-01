International China, Rusia și Iran condamnă decizia E3 de a reintroduce sancțiunile împotriva Teheranului







China și Rusia, membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, s-au alăturat Iranului într-o poziție comună împotriva deciziei Regatului Unit, Franței și Germaniei (cunoscut sub denumirea de grupul E3) de a activa „mecanismul de retroacțiune” care reintroduce automat sancțiunile internaționale împotriva Teheranului.

Reacția vine pe fondul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu și al impasului în negocierile privind programul nuclear iranian, potrivit Reuters.

Într-o scrisoare publicată luni, miniștrii de externe ai Chinei, Rusiei și Iranului acuză Marea Britanie, Franța și Germania că recurg la o acțiune „deficitară legal și procedural” prin aplicarea mecanismului de retroacțiune („snapback”).

Documentul a fost făcut public de Abbas Araghchi, șeful diplomației iraniene, care a transmis că europenii „abuzează de autoritatea și funcțiile Consiliului de Securitate al ONU” și încearcă să impună unilateral sancțiuni dure asupra Teheranului.

Înțelegerea cunoscută sub numele de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) a fost semnată în 2015 între Iran și un grup de puteri internaționale, format din Statele Unite, China, Rusia, Franța, Germania și Marea Britanie.

Conform acordului, comunitatea internațională a ridicat sancțiunile impuse Teheranului în schimbul limitării programului nuclear iranian și a respectării unor parametri stricți privind îmbogățirea uraniului.

Situația s-a schimbat radical în 2018, când fostul președinte american Donald Trump a retras unilateral Statele Unite din acord. A acuzat Iranul că nu respectă obligațiile asumate. Ulterior, Teheranul a anunțat că nu mai este obligat să respecte limitele stabilite în JCPOA, iar programul său nuclear a continuat să se dezvolte.

Săptămâna trecută, cele trei mari puteri europene au decis să activeze mecanismul de retroacțiune, o clauză din acordul JCPOA care permite reintroducerea automată a sancțiunilor internaționale împotriva Iranului, dacă acesta este considerat în neconformitate cu obligațiile asumate.

Decizia a fost justificată de E3 prin faptul că Teheranul a încălcat în mod repetat limitele de îmbogățire a uraniului și a refuzat să ofere garanții privind natura exclusiv pașnică a programului său nuclear.

Prin această măsură, Iranul riscă să se confrunte din nou cu restricții economice severe, inclusiv limitări asupra exporturilor de petrol, înghețarea activelor internaționale și restricționarea tranzacțiilor bancare globale.

În urma bombardamentelor efectuate de Statele Unite și Israel asupra unor obiective iraniene în iunie, liderii europeni au încercat să relanseze dialogul cu Teheranul.

Întâlnirile de la Geneva nu au produs însă rezultatele așteptate. Potrivit oficialilor E3, iranienii nu au oferit suficiente garanții că sunt dispuși să revină la masa negocierilor pentru un nou acord sau să limiteze ritmul accelerat al programului nuclear.

Pe de altă parte, Iranul insistă că are dreptul de a dezvolta tehnologia nucleară și acuză Statele Unite că au provocat eșecul JCPOA prin retragerea unilaterală din 2018.

China și Rusia au susținut constant poziția Teheranului și critică vehement decizia europenilor. Beijingul și Moscova consideră că măsura E3 subminează negocierile de pace și riscă să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Cele două capitale au transmis că aplicarea mecanismului de retroacțiune fără consensul Consiliului de Securitate este „nelegitimă și periculoasă”.

Analiștii politici atrag atenția că poziționarea Chinei și Rusiei alături de Iran poate adânci fractura diplomatică dintre Est și Vest și poate influența relațiile internaționale într-un moment de maximă tensiune.

Mandatul actual al acordului JCPOA expiră în octombrie 2025, iar perspectivele pentru o renegociere par limitate. În contextul creșterii tensiunilor regionale și a presiunilor internaționale, Iranul este așteptat să răspundă oficial deciziei E3, iar reacția sa ar putea influența stabilitatea energetică și securitatea din Orientul Mijlociu.