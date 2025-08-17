Sport

Celta Vigo, învinsă acasă la debutul lui Ionuț Radu: Getafe ss-a impus cu 2-0

Sursa foto: Facebook/Celta Vigo
Celta Vigo a început noul sezon din LaLiga cu o înfrângere pe teren propriu, scor 0-2, în faţa formaţiei Getafe. Meciul s-a disputat duminică, pe stadionul Balaídos din Vigo, în cadrul primei etape a campionatului spaniol.

Portarul român Ionuţ Radu a fost titular în poarta galicienilor, în ceea ce a fost debutul său oficial în LaLiga, după transferul din luna iunie. Radu a fost învins de două ori: în minutul 47, de Adrián Liso, şi în minutul 72, de Christantus Uche, ambii jucători aflaţi la debutul în prima ligă spaniolă.

LaLiga: Celta Vigo – Getafe, scor 0-2

În ciuda eforturilor echipei gazdă, Celta Vigo nu a reuşit să îşi creeze ocazii clare de gol, iar Getafe a profitat de erorile defensive şi de lipsa de organizare a adversarilor. Presa spaniolă a remarcat că Getafe a avut doar 15 jucători înscrişi pe foaia oficială, din cauza unor probleme administrative şi medicale.

Pentru Celta Vigo urmează o deplasare la Mallorca, în etapa a doua, în timp ce Getafe va întâlni Sevilla.

Tot duminică, în LaLiga, sunt programate meciurile Athletic Bilbao – FC Sevilla şi Espanyol – Atletico Madrid. Luni se va disputa partida Elche – Betis, iar marţi este programat duelul Real Madrid – Osasuna.

 

