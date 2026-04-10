Meciurile din Conference League și Liga Europa, momente de reculegere pentru Lucescu. Ce rezultate au avut sportivii români

Crystal Palace a câștigat joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, în fața formației italiene AC Fiorentina, în prima manșă a sferturilor de finală din Conference League.

Meciurile din Conference League au fost precedate de momentul de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu. La Londra, pe Selhurst Park, gazdele au fost cele care au controlat jocul. Englezii au primit un penalty în minutul 20, iar după verificarea VAR și confirmarea deciziei, Mateta a deschis scorul în minutul 24. Opt minute mai târziu, De Gea a respins mingea până la Mitchell, care a majorat avantajul.

Oaspeții au avut o ocazie importantă în minutul 58, când Gudmundsson a trimis cu capul, însă Henderson a intervenit și a respins. Scorul final a fost stabilit de Ismaila Sarr, în minutul 90, iar partida Crystal Palace - AC Fiorentina s-a încheiat 3-0.

Celelalte două meciuri au avut următoarele rezultate: FSV Mainz a învins Strasbourg cu 2-0, prin golurile marcate de Sano în minutul 11 și Posch în minutul 19, iar Șahtior Donețk s-a impus cu 3-0 în fața celor de la AZ Alkmaar, după reușitele lui Pedrinho din minutul 72 și Alisson Santana din minutele 81 și 83.

Celta Vigo a pierdut joi seara, în deplasare, cu scorul de 0-3, în fața echipei germane Freiburg, în prima manșă a sferturilor de finală din Liga Europa.

După momentul de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, gazdele au deschis scorul în minutul 10, prin Grifo, în urma unei pase a lui Manzambi. Ionuț Radu a mai fost învins în minutul 32, de Beste, iar două minute mai târziu a fost salvat de bară la șutul lui Manzambi. Matthias Ginter a stabilit scorul final în minutul 78, iar meciul Freiburg - Celta Vigo s-a încheiat 3-0. Germanii au prima șansă de calificare în semifinale.

Celelalte meciuri au avut următoarele rezultate: Bologna – Aston Villa 1-3 (Rowe 90 / Konsa 44, Watkins 51, 90+4); FC Porto – Nottingham Forest 1-1 (William Gomes 11 / Martim Fernandes 13).

La Madrid, Rayo Vallecano a învins cu 3-0 formația AEK Atena, într-un meci în care gazdele au controlat ritmul jocului. Golurile au fost marcate de Alvaro Garcia, în minutul 38, Raul de Tomas, în minutul 67, și Palazon, în minutul 74, din penalty.

Fundașul român Andrei Rațiu a jucat tot meciul pentru Rayo Vallecano, iar la AEK Atena, mijlocașul român Răzvan Marin a intrat pe teren în minutul 46.