Cele mai potrivite vinuri roșii de servit la masa de Paște

O selecție de vinuri roșii accesibile, sub 60 de lei, care se potrivesc cu preparatele din miel de Paște, în funcție de stilul de gătire și aromele folosite.

Carnea de miel ocupă un loc central pe masa de Paște și oferă o gamă largă de posibilități culinare. Textura și gustul său, descrise ca fiind dulci și ușor pământii, influențează alegerea vinului. Preparatele mai ușoare, asezonate cu verdețuri sau lămâie, se potrivesc cu vinuri roșii lejere și fructate.

În schimb, rețetele tradiționale sau cele gătite lent necesită vinuri mai corpolente, cu structură mai pronunțată.

Undurraga Candelabro Itata Cinsault 2024 (13.5%) este descris drept un vin „vesel”, cu profil lejer și suculent. Aromele dominante sunt cele de fructe roșii proaspete. Poate fi servit ușor răcit, ceea ce îi accentuează caracterul revigorant. Este potrivit pentru preparatele din miel cu note verzi sau citrice.

L’Oustalet by Famille Perrin Ventoux 2024 (13%) este un vin de tip blend, cu arome de fructe de pădure și o ușoară tentă afumată.

Structura sa moderată îl face potrivit pentru preparate mai bogate, inclusiv fripturi sau rețete cu gătire lentă, în stil mediteranean.

Palacio de Primavera Tinto Rioja 2024 (13%) se remarcă printr-un profil fructat, cu note de cireșe și căpșuni coapte. Aromele sunt completate de accente discrete de vanilie provenite din maturarea în lemn. Textura este catifelată, iar vinul este ușor de băut, fiind asociat frecvent cu friptura clasică de miel.

The Best Chinon 2024 (12%) oferă un echilibru între fructe roșii și negre, completat de o notă florală și o prospețime ușor sărată.

Caracterul său vegetal se potrivește cu preparatele din miel servite alături de sosuri pe bază de ierburi, inclusiv mentă.

Selecția vinului pentru miel este influențată în principal de intensitatea preparatului. Variantele ușoare cer vinuri mai delicate, în timp ce rețetele bogate necesită vinuri cu mai multă structură.

Aromele de plante aromatice pot fi completate de vinuri care au, la rândul lor, note vegetale.