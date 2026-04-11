Social

Cele mai potrivite vinuri roșii de servit la masa de Paște

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

O selecție de vinuri roșii accesibile, sub 60 de lei, care se potrivesc cu preparatele din miel de Paște, în funcție de stilul de gătire și aromele folosite.

Mielul de Paște permite combinații variate de vinuri roșii

Carnea de miel ocupă un loc central pe masa de Paște și oferă o gamă largă de posibilități culinare. Textura și gustul său, descrise ca fiind dulci și ușor pământii, influențează alegerea vinului. Preparatele mai ușoare, asezonate cu verdețuri sau lămâie, se potrivesc cu vinuri roșii lejere și fructate.

În schimb, rețetele tradiționale sau cele gătite lent necesită vinuri mai corpolente, cu structură mai pronunțată.

Un vin chilian ușor completează preparatele proaspete

Undurraga Candelabro Itata Cinsault 2024 (13.5%) este descris drept un vin „vesel”, cu profil lejer și suculent. Aromele dominante sunt cele de fructe roșii proaspete. Poate fi servit ușor răcit, ceea ce îi accentuează caracterul revigorant. Este potrivit pentru preparatele din miel cu note verzi sau citrice.

Două rețete din carne de miel pentru masa de Paște. Preparatele, nelipsite de pe mesele românilor
Netanyahu, ținta unor gesturi obscene, în direct la o televiziune din Spania
Un amestec din Rhône susține preparatele consistente

L’Oustalet by Famille Perrin Ventoux 2024 (13%) este un vin de tip blend, cu arome de fructe de pădure și o ușoară tentă afumată.

Structura sa moderată îl face potrivit pentru preparate mai bogate, inclusiv fripturi sau rețete cu gătire lentă, în stil mediteranean.

Paharul din care nu trebuie să bei vin. Schimbă gustul băuturii

Pahare cu vin. Sursa foto: Pixabay

Un Rioja clasic rămâne o alegere sigură

Palacio de Primavera Tinto Rioja 2024 (13%) se remarcă printr-un profil fructat, cu note de cireșe și căpșuni coapte. Aromele sunt completate de accente discrete de vanilie provenite din maturarea în lemn. Textura este catifelată, iar vinul este ușor de băut, fiind asociat frecvent cu friptura clasică de miel.

Un Cabernet Franc din Loire aduce note vegetale

The Best Chinon 2024 (12%) oferă un echilibru între fructe roșii și negre, completat de o notă florală și o prospețime ușor sărată.

Caracterul său vegetal se potrivește cu preparatele din miel servite alături de sosuri pe bază de ierburi, inclusiv mentă.

Alegerea vinului depinde de modul de preparare

Selecția vinului pentru miel este influențată în principal de intensitatea preparatului. Variantele ușoare cer vinuri mai delicate, în timp ce rețetele bogate necesită vinuri cu mai multă structură.

Aromele de plante aromatice pot fi completate de vinuri care au, la rândul lor, note vegetale.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:36 - Două rețete din carne de miel pentru masa de Paște. Preparatele, nelipsite de pe mesele românilor
12:29 - Un nou simbol pentru America, propus de Trump. „Arc de Trump” ar putea avea 76 de metri înălțime
12:24 - Ritualuri din antichitate: cum a apărut curățenia de primăvară
12:13 - Netanyahu, ținta unor gesturi obscene, în direct la o televiziune din Spania
12:02 - Momente din istorie în care Lumina Sfântă de la Mormântul Sfânt nu s-a aprins
11:52 - Surse din Iran susțin că Mojtaba Khamenei s-ar recupera după rănire și că ar fi implicat în deciziile politice

HAI România!

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
Proiecte speciale