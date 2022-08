Cele mai periculoase combinații de alimente. Îți strici sănătatea foarte rapid

Mâncarea nesănătoasă este foarte gustoasă, dar și extrem de toxică pentru organism. Specialiștii au dezvăluit care sunt combinațiile alimentare periculoase. Cu toate că ele sunt la mare căutare, experții consideră că trebuie eliminate din alimentația noastră.

Burgerul și cartofii prăjiți

Grăsimile din burger și din catorfii prăjiți vă vor scădea nivelul de zahăr din sânge și vă vor face să vă simțiți obosiți. Specialiștii recomandă să eviți această combinație periculoasă. Ea este și o bombă calorică.

Un cheeseburger are în jur de 200 de grame, iar numărul de calorii se ridică la aproximativ 576, aproape 300 de calorii la suta de grame. Iar dacă se adaugă la acest hamburger o porţie de cartofi prăjiţi de 100 de grame se mai adaugă 350 de calorii la această masă. Plus o băutură răcoritoare de 250 de ml se fac încă 150 de calorii. Deci, un prânz normal cu cheeseburger, cartofi prăjiţi şi un suc adună în jur de 1076 de calorii. Lucrurile se schimbă cu puţin la un hamburger normal, acesta are 239 de calorii, dar cel dublu, care are aproximativ 250 de grame, are 600 de calorii.

Cerealele și sucul

Combinația de cereale și suc este la mare căutare dimineața, dar vă poate lăsa cu o stare de disconfort, provocând greutate. Acizii din sucul de portocale scad activitatea enzimei care descompune carbohidrații.

Pizza și sucul

Pizza este de foarte multe ori asociată cu sucul. Cu toate astea, carbohidrații din pizza, împreună cu proteinele și amidonul, ocupă o mare parte din energia corpului tău pentru digestie. Zahărul din băutură încetinește digestia și alte procese din stomac.

Ulei de măsline și nuci

Specialiștii au precizat că această combinație poate duce la probleme de sănătate. Proteinele din nuci și grăsimile din uleiul de măsline nu se amestecă. Grăsimea crudă care este digerată împiedică digerarea proteinelor.

Roșii în paste făinoase

Nutriționiștii recomandă pastele cu roșii, dar acestea sunt bogate în carbohidrați cu amidon și sunt greu de digerat. Roșiile, care sunt foarte acide, cauzează îngreunarea digestiei amidonului și provoacă balonare. Cercetările arată că cele două alimente nu trebuie combinate niciodată, potrivit sscoopwhoop.com.

Banane și lapte

Această combinație este greu de digerat și foarte toxică. Specialiștii spun că cele două alimente îngrașă, dacă sunt consumate împreună.

Fructe după o masă completă

Fructele nu trebuie mâncate pe stomacul plin pentru că celelalte alimente rămân mai mult timp în stomac.

Iaurt cu fructe

Multă lume mănâncă la micul dejun iaurt cu fructe, dar această combinație este foarte periculoasă. Iaurtul bogat în proteine intră în contact cu fructele acide, iar asta poate duce la răceli sau alergii.