Cea mai scumpă geantă din lume. Costă mai mult decât o casă

Genți fake. Sursa foto iStock
Într‑o licitație memorabilă desfășurată la Sotheby’s Paris, o geantă a stabilit un nou standard în lumea accesoriilor luxoase: este vorba despre prototipul original al celebrului model Hermès Birkin, creat pentru actrița și cântăreața Jane Birkin în anul 1984.

Cea mai scumpă geantă din lume

Geanta – folosită aproape zilnic de Birkin între 1985 şi 1994 – a fost adjudecată pentru €8,6 milioane, adică aproximativ $10,1 milioane, marcând astfel cea mai scumpă geantă vândută vreodată la licitaţie.

Povestea acestui obiect începe cu o întâmplare aproape banală: în 1981, Jane Birkin se afla într‑o călătorie aeriană din Paris spre Londra şi spunea că nu găseşte o geantă suficient de spaţioasă pentru nevoile ei. În scaunul alături se afla Jean‑Louis Dumas, preşedintele Hermès, care a schiţat ideea unui model nou pe o pungă de avion — şi astfel s‑a născut Birkin.

Geantă hermes.

Geantă hermes. Sursa foto iStock

Modelul creat pentru Birkin a devenit imediat un simbol al luxului şi al exclusivităţii, dar prototipul din 1984 a rămas un exemplar singular cu trăsături unice: iniţialele „JB” gravate pe clapă, o curea fixă de umăr, componente din alama şi o dimensiune ce diferă de versiunile care au urmat.

A fost donată în 1994

După ce a servit aproape un deceniu ca accesoriu personal al actriței, geanta a fost donată în 1994 unei licitaţii în scop caritabil – pentru susţinerea luptei împotriva SIDA. Ulterior, în anul 2000, a fost cumpărată de colecţionara franceză Catherine Benier, care a păstrat piesa timp de peste două decenii până la momentul vânzării istorice.

Jane Birkin.

Jane Birkin. Sursa foto Captură video

La ultima licitație, cumpărarea s‑a derulat într‑o bătălie intensă: licitarea a început la €1 milion şi, în decurs de aproximativ zece minute, nouă colecţionari s‑au întrecut prin telefon, online şi direct în sală, până când un oferit privat din Japonia a câștigat lotul.

Ratificarea preţului a declanşat reacţii la nivel internaţional: Morgane Halimi, director global pentru genţi şi modă la Sotheby’s, a comentat că „s‑a dovedit extraordinară capacitatea legendei de a stârni pasiunea colecţionarilor în căutare de obiecte excepţionale cu provenienţă unică”.

Dincolo de suma uluitoare plătită, acest exemplar redefineşte ce poate însemna „luxul” în moda de firmă: nu este doar vorba despre piele exotică, hardware din aur sau diamante, ci despre istorie, provenienţă, exclusivitate şi statut.

De ce e diferită această geantă

În timp ce un Birkin „standard” pleacă de la preţuri de ordinul zecilor de mii de dolari, versiunea prototip a demonstrat că o geantă poate deveni şi piesă de investiţie, parte dintr‑o colecţie rară, chiar dacă a fost purtată, utilizată în viaţa reală.

Ceea ce face acest model cu adevărat excepţional este şi faptul că a fost primul din generaţie: tracţiunea sa ca „bucket list” a colecţionarilor este alimentată nu doar de brand, ci de legătura directă cu muza Jane Birkin, cu scenariul de creaţie şi cu fiecare imperfecţiune – de la sticker‑ele originale lipite pe pielea neagră până la semnele utilizării.

Pe piaţa secundară, preţurile pentru genţi ultra‑rare ale Hermès continuă să crească: versiuni precum Birkin „Himalaya” din piele de crocodil Niloticus cu hardware din aur alb şi diamante au ajuns la vânzări de sute de mii de dolari, milioane în unele cazuri.

3
