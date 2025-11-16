Cea mai scumpă geantă din lume. Costă mai mult decât o casă

Într‑o licitație memorabilă desfășurată la Sotheby’s Paris, o geantă a stabilit un nou standard în lumea accesoriilor luxoase: este vorba despre prototipul original al celebrului model Hermès Birkin, creat pentru actrița și cântăreața Jane Birkin în anul 1984.

Geanta – folosită aproape zilnic de Birkin între 1985 şi 1994 – a fost adjudecată pentru €8,6 milioane, adică aproximativ $10,1 milioane, marcând astfel cea mai scumpă geantă vândută vreodată la licitaţie.

Povestea acestui obiect începe cu o întâmplare aproape banală: în 1981, Jane Birkin se afla într‑o călătorie aeriană din Paris spre Londra şi spunea că nu găseşte o geantă suficient de spaţioasă pentru nevoile ei. În scaunul alături se afla Jean‑Louis Dumas, preşedintele Hermès, care a schiţat ideea unui model nou pe o pungă de avion — şi astfel s‑a născut Birkin.

Modelul creat pentru Birkin a devenit imediat un simbol al luxului şi al exclusivităţii, dar prototipul din 1984 a rămas un exemplar singular cu trăsături unice: iniţialele „JB” gravate pe clapă, o curea fixă de umăr, componente din alama şi o dimensiune ce diferă de versiunile care au urmat.

După ce a servit aproape un deceniu ca accesoriu personal al actriței, geanta a fost donată în 1994 unei licitaţii în scop caritabil – pentru susţinerea luptei împotriva SIDA. Ulterior, în anul 2000, a fost cumpărată de colecţionara franceză Catherine Benier, care a păstrat piesa timp de peste două decenii până la momentul vânzării istorice.

La ultima licitație, cumpărarea s‑a derulat într‑o bătălie intensă: licitarea a început la €1 milion şi, în decurs de aproximativ zece minute, nouă colecţionari s‑au întrecut prin telefon, online şi direct în sală, până când un oferit privat din Japonia a câștigat lotul.

Ratificarea preţului a declanşat reacţii la nivel internaţional: Morgane Halimi, director global pentru genţi şi modă la Sotheby’s, a comentat că „s‑a dovedit extraordinară capacitatea legendei de a stârni pasiunea colecţionarilor în căutare de obiecte excepţionale cu provenienţă unică”.

Dincolo de suma uluitoare plătită, acest exemplar redefineşte ce poate însemna „luxul” în moda de firmă: nu este doar vorba despre piele exotică, hardware din aur sau diamante, ci despre istorie, provenienţă, exclusivitate şi statut.

În timp ce un Birkin „standard” pleacă de la preţuri de ordinul zecilor de mii de dolari, versiunea prototip a demonstrat că o geantă poate deveni şi piesă de investiţie, parte dintr‑o colecţie rară, chiar dacă a fost purtată, utilizată în viaţa reală.

Ceea ce face acest model cu adevărat excepţional este şi faptul că a fost primul din generaţie: tracţiunea sa ca „bucket list” a colecţionarilor este alimentată nu doar de brand, ci de legătura directă cu muza Jane Birkin, cu scenariul de creaţie şi cu fiecare imperfecţiune – de la sticker‑ele originale lipite pe pielea neagră până la semnele utilizării.

Pe piaţa secundară, preţurile pentru genţi ultra‑rare ale Hermès continuă să crească: versiuni precum Birkin „Himalaya” din piele de crocodil Niloticus cu hardware din aur alb şi diamante au ajuns la vânzări de sute de mii de dolari, milioane în unele cazuri.