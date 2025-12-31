Ce se strică cel mai des în locuințe în noaptea de Revelion și în primele zile din ianuarie

Noaptea de Revelion și primele zile din ianuarie au, de obicei, același tipar în locuințe: se gătește mai mult, sunt mai mulți oameni în casă, consumul de apă caldă crește, iar încălzirea este folosită intens, din cauza temperaturilor scăzute. Această combinație pune presiune pe instalațiile de apă și canalizare, pe centrala termică și pe circuitele electrice, iar statisticile arată că problemele cu apa și avariile de încălzire rămân dominante în sezonul rece.

În perioada sărbătorilor, cele mai frecvente situații raportate către firmele de intervenții și către asigurători țin de scurgeri de apă: țevi fisurate, racorduri slăbite sau avarii ale unor aparate conectate la rețeaua de apă. Datele din zona asigurărilor arată că pagubele provocate de apă au avut o pondere ridicată în dosarele de daună din 2024, fiind printre cele mai frecvente cauze de solicitări pentru locuințe.

În jurul Revelionului, apar des două mecanisme. Primul este utilizarea intensă: chiuveta din bucătărie, mașina de spălat vase, toaletele, dușurile, toate funcționează mai mult, iar o scurgere lentă sau un sifon parțial colmatat devine brusc o problemă vizibilă.

Al doilea este frigul: acolo unde există porțiuni de țeavă expuse sau neizolate, apa poate îngheța, se dilată și produce fisuri, iar scurgerea se vede abia după ce temperatura crește, potrivit insurancetimes.co.uk.

În primele zile din ianuarie, multe solicitări țin de înfundarea scurgerilor și a toaletelor: resturi alimentare, grăsimi turnate la chiuvetă, șervețele umede aruncate în vas, plus trafic crescut la băi. Furnizorii de servicii de intervenție descriu exact acest vârf sezonier: în perioada sărbătorilor cresc apelurile pentru scurgeri blocate, toalete înfundate și probleme asociate canalizării.

De asemenea, atunci când se gătește mult, grăsimile și resturile ajung mai ușor în țevi, iar depunerile pot duce la reflux sau la scurgeri lente. Efectul nu apare mereu în aceeași seară; se vede frecvent „după”, atunci când gospodăria revine la ritmul obișnuit.

Un alt „cap de listă” la final de decembrie și început de ianuarie este centrala termică. În sezonul rece, aparatele funcționează mai mult, iar problemele simple — presiune scăzută, setări, eroare de aprindere — apar mai des.

În plus, o cauză specifică iernii este înghețul pe conducta de condens (întâlnit la unele centrale), situație descrisă de furnizori mari de servicii de încălzire drept una dintre cauzele importante ale opririlor în perioadele reci.

Revelionul aduce utilizare concomitentă a mai multor consumatori: cuptor, plită, friteuză cu aer, mașină de spălat vase, lumini decorative, uneori radiatoare electrice în camere. În locuințele cu instalații vechi sau cu prize și prelungitoare încărcate, pot apărea declanșări ale siguranțelor, încălzirea prizelor, contacte imperfecte și, în unele cazuri, avarii ale aparatelor.

Din perspectiva riscurilor la locuință, zona incendiilor rămâne sensibilă în sezonul rece. În România, datele comunicate public de IGSU indică mii de incendii la locuințe într-un an, iar cauzele menționate frecvent includ coșuri de fum necurățate, instalații electrice defecte sau improvizate.

Primele zile din ianuarie vin adesea cu discuții despre prevenție, mai ales acolo unde încălzirea și gătitul au fost intense. Campania „Detector pentru viață”, realizată cu sprijinul DSU și IGSU, a pus accent pe instalarea de detectoare de fum și monoxid de carbon, tocmai fiindcă astfel de dispozitive pot semnala rapid situații periculoase generate de surse de încălzire, coșuri, sobe sau centrale.

Chiar dacă detectoarele nu se strică frecvent, devin importante de Revelion și în primele zile din ianuarie, când utilizarea intensivă a surselor de încălzire și a aparatelor de gătit crește riscul unor incidente în locuințe.