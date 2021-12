Ce se întâmplă în familia Ginei Pistol. Smiley a fost redus la tăcere. „Eu am nevoie de asta”

Gina Pistol a fost înlocuită, la Antena 1, de soția lui Răzvan Fodor, Irina. Partenera lui Smiley se află, însă, în fața unei noi dileme, iar totul are legătură cu evoluția sa profesională. Smiley nu poate să spună nimic. Până la urmă, decizia trebuie să o ia vedeta. Trasă de limbă, Gina Pistol a scos la iveală una dintre conversațiile purtate cu Smiley, care o vizează și pe micuța Josephine.

„Tu îți dai seama să lipsesc două luni din viața copilului?”

„La ultimul proiect Asia, nu aveam chestia asta cu dorul. Mie îmi place să fiu acum, aici. Dar în sezonul trei mă luase un dor de casă… mă luase un dor de casă, de Andrei, de ai mei, de pisoi, de patul meu, de baia mea, de mirosul casei. Atunci am știut ce înseamnă dor. (…)

Vorbeam cu Andrei: «Eu, ca femeie, că am muncit toată viața și am fost activă, am nevoie de asta. Eu am nevoie de asta. Dar o să mor pe acolo de dorul vostru». Tu îți dai seama să lipsesc două luni din viața copilului?”, s-a exprimat Gina Pistol.

Gina Pistol vorbește despre „o luptă” cu sinele

Întrebată fiind despre reîntoarcerea sa la Antena 1, partenera lui Smiley nu a oferit niciun răspuns concret.

„Să vedem, până la următorul sezon fii-mea va avea un an. Să vedem, nu știu. Că nici nu pot s-o iau cu mine (n.r. pe Josephine), că ai văzut și tu pe unde mergem, n-ai cum, chinui copilul. Ar putea sta cu colegii mei, […] dar nu mi-o lasă Andrei, ești nebun? N-aș putea să-i fac eu asta, că e greu să cari un copil acolo. Dar eu am nevoie de asta, se duce o luptă în mine”, a mai spus blondina.

Cum a cunoscut-o Smiley pe mama copilului său

Frumoasa mamă a vorbit, în podcastul lui Speak, și despre începuturile relației sale cu Smiley. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu circa patru ani de zile, iar în perioada de debut se rezumau la mesaje despre filme. Lucrurile au evoluat, însă, în timp.

„Noi ne știam de mult timp! Acum patru ani, pe la sfârșitul lunii martie, am început să vorbim. Eram cu mesaje, recomandări de filme și am ținut-o așa mult timp. Cel mai mișto era că existau fete care credeau că este singur și se dădeau pe lângă el, iar pentru mine era super-funny. Mă uitam să văd până unde se duc și ce fac.

Îi ziceam lui Andrei: ‘Fata aia mai avea puțin și se împiedica de mine, noroc că eram pe acolo și eu că cine știe ce-ți făcea, te răpea’”, a dezvăluit Gina Pistol.