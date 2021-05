Irina Fodor este cea care i-a luat locul Ginei Pistol la „butoanele” emisiunii „Chefi la cuțite”. Este vorba despre soția lui Răzvan Fodor, născută în Buzău, absolventă a Facultății de Jurnalism din cadrul Universității București. Irina Fodor a vorbit despre noua experiență profesională și a afirmat că a fost luată prin surprindere.

Irina Fodor, în locul Ginei Pistol la emisiunea „Chefi la cuțite”

„Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar și o mare surpriză. Am avut emoții mari în prima zi de filmare, atât de mari încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat!

Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă și emoționantă, iar chefii, concurenții lor și echipa de producție m-au primit cu brațele deschise. O să vedeți în ediția din seara asta, a plouat cu pupături și îmbrățișări.

Tot Gina a avut grija să îmi facă un scurt „training” înainte de a prelua proiectul și m-a pregătit pentru ce avea să urmeze. În altă ordine de idei, recunosc, așteptam cu mare nerăbdare să îi văd fața lui Sorin când își dă seama că a scăpat de Fodor, dar a dat peste nevasta lui!”, a spus noua prezentatoare a emisiunii „Chefi la cuțite”.

„Nu a fost deloc ușor să preiau un proiect de la jumătate, pentru că a trebuit să prind firul poveștii”

„Nu a fost deloc ușor să preiau un proiect de la jumătate, pentru că a trebuit să prind firul poveștii pentru fiecare concurent din mers, să fiu pe fază la glumele interne ale chefilor, și să am atenție sporită la regulile probelor, așa că sper ca publicul să îmi ierte micile stângăcii de început de drum”, a mai spus Irina Fodor.

Ea a mai lucrat la Pro TV și a participat la emisiunile „La Măruță”, „Vocea României” sau „Românii au Talent.”