Un concurent care a intrat în joc la emisiunea „Chefi la cuțite”, difuzată de Antena 1, a dat lovitura. El a reușit să lase o impresie puternică asupra juratului Sorin Bontea. Astfel încât a primit cuțitul de aur. Este vorba despre un tânăr bucătar, Paul Vasile, care este foarte pasionat de acest domeniu. Și-a îndreptat pașii către arta culinară de la o vârstă foarte fragedă și se poate lăuda deja cu destulă experiență. Paul a descifrat destule dintre tainele bucătăriei.

Are 27 de ani, locuiește în Cernica și a fost pasionat de gătit de la vârsta de 6 ani. „Cred că de la 6 ani am început să cochetez cu bucătăria. Am început să fac școala pentru bucătari pentru că asta e pasiunea mea și am zis că trebuie să-mi urmez acest vis. Dacă eram la practică nu ratam niciun curs, am mers în fiecare zi. Am prins sărbătorile de Crăciun și m-am dus la practică să învăț.

Concurent la emisiunea „Chefi la cuțite” a primit cuțitul de aur

Imediat după ce am terminat cursurile m-am angajat la un restaurant în București, eram ajutor de ajutor de bucătar pentru că eram la început de tot și aveam salariul foarte mic.” A povestit Paul Vasile în cadrul emisiunii „Chefi la cuțite”.

Atunci când avea 23 de ani a decis să plece din țară. A ajuns în Anglia, la Londra, și a lucrat la mai multe restaurante. acolo unde s-a călit și a acumulat experiență. S-a specializat în dulciuri, dar este pregătit să gătească multe alte feluri de mâncare.

În fața celor trei jurați ai emisiunii s-a prezentat cu un piure de conopidă și spuma de soc, combinate cu crutoanele de conopidă. A reușit să se facă remarcat și a primit cuțitul de aur de la Sorin Bontea. Și Cătălin Scărlătescu, și Florin Dumitrescu au apreciat modul în care a evoluat Paul Vasile în bucătărie.