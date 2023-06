Ce se întâmplă cu emisiunea lui Cosmin Seleși de la ProTV. Un nou show de televiziune va înlocui „Batem palma”

Reprezentanții ProTV au anunțat, în urmă cu câteva luni, lansarea celui mai nou format de televiziune. Este vorba de emisiunea „Batem palma”, prezentată de Cosmin Seleși în care concurenții își testau atât norocul, cât și intuiția. Chiar dacă reprezentanții postului de televiziune credeau că vor avea mare success cu această emisiune, situația a stat complet diferit. Emisiunea a fost scoasă din grilă după doar un singur sezon de difuzare.

Audiența slabă și reacțiile publicului nu au fost pe placul conducerii ProTV. Soluția găsită de postul de televiziune a fost de a readuce show-ul „Ce spun românii”, prezentat de Cabral Ibacka, în grila de programe. Cu toate acestea, se pare că un nou sezon al emisiunii prezentate de Seleși va fi difuzat în curând. Prezentatorul de televiziune a fost cel care a făcut marele anunț.

„Nu-mi vine să cred că am ajuns și la acest moment când vă putem spune că urmează să-i cunoașteți pe ultimii cinci concurenți ai primului sezon! Mă simt super norocos pentru că am avut ocazia să-i am alături de mine pe toți acești oameni minunați, încărcați de energie și de voie bună”, a transmis Cosmin Seleși după ce primul sezon al emisiunii s-a terminat.

Ce se va întâmpla cu emisiunea moderată de Cosmin Seleși

Cosmin Seleși a fost cel care a anunțat, în urmă cu două luni, că filmările pentru emisiunea sa continuă. Este important de precizat că încă nu este cunoscută o dată exactă pentru difuzarea show-ului de televiziune și este destul de probabil ca „Batem palma” să nu apară curând pe micile ecrane. „Energie din cale afară, voie bună și intuiție! E clar vorba despre @batem.palma. Noi continuăm să filmăm și abiă așteptăm să vă bucurați alături de noi de noul sezon”, a spus prezentatorul de televiziune, în urmă cu două luni.

Chiar dacă a trecut ceva vreme de la acest anunț, postul de televiziune nu a transmis nicio informație privind emisiunea lui Cosmin Seleși. Mai mult decât atât, noul show de televiziune „Săriți de pe fix”, care va fi lansat în această vară, ar putea să întârzie difuzarea emisiunii „Batem Palma”. Astfel, se pare că renunțarea la contractul cu Antena 1 pentru postul de prezentator al emisiunii „Te cunosc de undeva”, pare să nu fie cea mai bună decizie pe care Cosmin Seleși a luat-o.