Monden Ce se întâmplă cu cariera Simonei Halep: Mă sperie viitorul







România. Simona Halep a scăpat de suspendarea pentru dopaj, dar încă nu a reușit să obțină rezultate la fel de bune ca în trecut. Jucătarea de tenis a participat doar la două meciuri de la revenire și în prezent se recuperează după o accidentare la genunchi.

Simona Halep, speriată de viitor

Sportiva a declarat că o sperie viitorul și că nu știe ce se va întâmpla. Aceasta a mai spus că este speriată după ce a fost acuzată de dopaj și că nu poate da un răspuns clar despre cariera ei.

„I-am spus fratelui meu, acum câteva luni, că mă sperie viitorul. Niciodată nu am fost așa, pentru că în tenis te antrenezi astăzi pentru ziua de mâine. Întotdeauna cam știi ce ai de făcut. Te aștepți la ce urmează să se întâmple. Dar după această experiență prin care am trecut, sunt puțin speriată. Pentru că viața este frumoasă, dar este și grea uneori. Niciodată nu știi la ce să te aștepți”, a spus sportiva.

Își dorește copii

Halep a spus că vrea să se întoarcă pe teren și că speră să fie la fel de bună ca în trecut. Dacă nu va reuși, ea își dorește să își întemeieze o familie și să facă copii.

„Vreau să mă întorc pe teren. Acesta este viitorul apropiat. Vreau să performez, să fiu destul de aproape de ceea ce am fost, dacă pot. Dacă nu mai pot, aș vrea copii. Acesta este viitorul pe care mi-l doresc: să am copii, să am o familie”, a mărturisit Simona Halep.

Jucătoarea de tenis a mai spus că s-a eliberat când a revenit pe teren și că a fost un moment cu adevărat special pentru ea. Aceasta a declarat că s-a simțit ca la închisoare pentru că nu a putut nici măcar să vadă unele meciuri de tenis.

Nu știe dacă va reveni în Top 10

Halep consideră că a suferit prea mult și că unele interdicții i s-au părut absurde. „Am vrut să mă duc la Paris Bercy să-l văd pe Sinner (Jannik Sinner, Italia, actualul lider ATP – n.red. ) și mi s-a spus că nu pot. Deci, ce-am făcut atât de rău, încât să nu pot să urmăresc un meci? Este prea mult, în opinia mea. Când am fost eliberată de acuzații, a fost ca o ușurare, iar lumina a revenit la mine”, a spus ea.

Sportiva a spus că nu știe ce se va întâmpla cu cariera ei și că nu se poate antrena cum trebuie din cauza accidentării. Aceasta nu știe nici dacă mai este capabilă să revină în top 10, dar încearcă să dea tot ce este mai bun, potrivit Capital.