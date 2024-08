Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 9 august 2024. Va candida Elon Musk din partea democraților? Bună întrebare!







9 august

Pe 9 august s-au născut Whitney Houston, Jean Piaget, Rod Laver, Pamela Lyndon Travers, Alexandru Mandy, Lola Ana Maria Bobescu, Dumitru Stângaciu, Georgeta Caragiu-Gheorghiţă, Florin Mihăilescu, Dana Borşan.

În calendarul creștin-ortodox, pe 9 august, sunt Sfinţii: Ap. Matia, cei zece Mc. Mărturisitori pentru icoana lui Hristos, Antonin. Nimic în ”Kalendar”.

Înainte de orice vreau să aduc un omagiu jucătorului de tenis australian Rodney George Laver, care astăzi împlineşte 86 de ani. În ultimul timp a cam avut probleme de sănătate. Dar, am vești că se simte bine în reședința lui normală, modestă, din Carlsbad, California. Modestă, dar are două terenuri de tenis nec plus ultra! Încă mai exersează serviciul liftat, care l-a făcut celebru. A câștigat game-uri întregi, numai din ași! Viteza mingiei trimisă, în timpul jocului, de Rod Lever cu un Dunlop, de lemn, nr. 5 a atins 211 km/oră, un record absolut pentru tehnologia respectivă și acele timpuri.

Rod Lever este modelul meu în tenis, jucătorul perfect, un gentleman al sportului alb, bun la suflet, generos şi nobil, imperial ca un Leu adevărat, definiţia prin excelenţă a fair-play-ului.

Nu contează câte Grand Slams-uri a facut, parcă 11, câte cupe a câştigat... multe, foarte multe, dar este un domn adevărat, un exemplu de sportiv excepţional, plin de bunătate şi umor şi mă bucur că pot să dau un exemplu de această calitate umană deosebită! Din păcate în tenisul românesc nu putem să ne lăudăm cu astfel de domni, ba, din contră!

"Evenimentul Zilei" din 9 august 1969, unul dintre ele, ar fi fost pe placul publicului şi al tabloidelor din România. Au trecut exact 55 de ani. „Jubileul” unei crime horror. La orele dimineţii s-a constata o crimă multiplă, oribilă, care fusese comisă într-o vilă cochetă din Beverly Hills, Bel Air. Actriţa Sharon Tate, însărcinată în opt luni şi alte patru persoane fuseseră ucise, unele dintre ele măcelărite într-un mod inuman, inimaginabil. Pe un perete stătea scris cu sânge "PIG".

Câteva zile mai târziu, în luna septembrie, au fost arestaţi pentru unrelated charges membrii ciudaţi rău a unei secte, "The Family", sau Helter Skelter, sectă sau comună condusă de Charles Manson. Este interesant că Manson, cel tatuat cu o svastikă pe frunte, a susținut tot timpul că este nevinovat. Părerea mea, știu eu ce știu, este că a fost țapul ispășitor perfect. Oricum, a murit în anul 2017, ducât taina în mormânt. Singurul argument al poliției a fost că membri ai sectei comiseseră opt crime în acea perioadă, de fapt reglări de conturi între ei, dar nimic asemănător cu abatorul din Bel Air.

Astăzi clădirea a fost demolată, s-a construit o nouă vilă, până și strada a fost reboteazată, acum locul acela este pe 10066, Cielo Drive. Cineva, cumva, vrea să îngroape totul, inclusiv adevărul. Dar, parcă am mai văzut așa ceva, pe la noi, de curând, nu?

Nu am înţeles niciodată legătura dintre actriţă şi sectă, se pare că nici nu există. Poate, drogurile... Mă tem că Roman Polanski, soţul absent de acasă al Sharonei ştie mai multe. Iar profilul lui astrologic spune şi mai multe!

Dar nu despre asta doream să vă povestesc, ci despre Elon Musk. Nu, numai lucrez pentru el, nici fina mea. Este o perioadă depășită.

Dar, niște prieteni din State, mă întreabă de una și de alta, deoarece spun ei, după cinci ani în care am fost polymathul lui Elon Musk, se presupune că îl cunosc destul de bine. Despre ce este vorba.

Cineva, probabil specialiștii democrați în marketing politic, scutură pomul. Colo o postare pe Twitter asupra vederilor democrate ale lui Elon Musk, dincolo fostele divergențe dintre consilierul prezidențial Elon Musk și POTUS, pe atunci Donald Trump, mai încolo o remarcă nevinovată că ce președinte bun ar fi Elon Musk, dincolo că America este destul de mare, trebuie un inginer ca s-o facă să funcționeze! Se încearcă cooptarea lui Elon Musk în mizeria politică, de partea democraților.

Întrebarea prietenilor mei, republicani, este dacă Elon Musk va pune botul să devină candidatul democrat contra lui Donald Duck, pardon, Trump, peste nu prea mult timp. În locul lui Kamala Harris a cărui prostie monumentală a devenit evidentă în ultimul timp când s-a expus în public. Orice partid ar reuși să-l convingă pe Elon Musk să candideze, va merge la sigur. Mai este un amănunt. Elon Musk nu vrea să candideze. Mai ales de partea democraților, vederile lui conservatoare îl apropie mai mult de republicani.

Este evidentă intenția celor care contează în State să propună candidați cu carismă, foarte cunoscuți, învingători în domeniul lor. După generali și oameni politici a venit rândul marilor afaceriști și industriași, cu rezultate de excepție. Lumea se schimbă, simt acest lucru și ca să supraviețuiești trebuie să faci parte din schimbare.

Am răspuns prietenilor mei, foarte clar și răspicat. Dar, asta este o altă poveste! Ascultați ce vă spun. Dacă Kamala Harris cu agenda ei wokistă va câștiga alegerile va fi vai de capul nostru. Ne va băga sigur în război și va impune ideile ei bolnave.

Pentru că am amintit de Sharon Tate, probabil că o să revăd ”Valley of the Dolls” un film de referință din anul 1967 în care joacă și o altă actriță care mi-a plăcut în tinerețe și o numesc pe Barbara Parkins. Dar, repet, este o altă poveste!

Povestea pe care v-o repet mereu, doar o să înțelegeți că mereu aveți o altă șansă, speranța nu moare niciodată, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 9 august 2024

BERBEC Astăzi trebuie să fii foarte atent, la viteza cu care te mişti, la propriu şi la figurat. Încerci să stabileşti un echilibru temporar între activitatea zilnică şi dorinţele tale profunde. Aspectele generale ale horoscopului tău arată că preocuparea majoră este să menţii status quo - poate este vorba o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Nu tot ceea ce este nou este şi mai bun. Uneori, vorba proverbului, dăm vrabia din mână pentru cioara de pe gard. Sfatul meu este să păstrezi... vrabia!

TAUR Nu este uşor să-ţi controlezi nervii într-un mediu nesigur şi care îţi provoacă mereu probleme. Dar, pe cât posibil evită reproşurile, azi fii constructiv, caută soluţii, rezolvări! Pe de altă parte cineva “bine intenţionat” îţi şopteşte că eşti subiect de discuţie. Majoritatea barfelor şi intrigilor nu se fac din răutate ci din plictiseala şi mahalagism, aşa că nu te enerva in mod disproporţionat şi inutil. În situţia în care vrei să iei atitudine, (cu toate că sfatul nostru este să nu te implici pentru că, ştii tu, “câinii latră, caravana trece”), consulta-te astăzi cu cei născuţi sub semnele Gemenilor şi ale Leului, vei gasi multă bunavoinţă, sfaturi competente şi idei bune.

GEMENI Noul, noutatea, schimbarea nu-ţi sunt favorabile. Evită să cumperi ceva. Ceva te nemulţumeşte, aşa că astăzi trebuie să dai dovada de prudenţă şi inspiraţie în relaţiile cu anturajul. O zi de vineri monotonă. Cu prudenţă şi calm, trece! Nu da sau lua cu împrumut bani; în general orice afacere cu bani astăzi nu este favorabilă. Ai nevoie de mai mult noroc. Norocul se dă cu pile la Jupiter. Nu este în zodia ta. Aşa că fă-ţi tu singur norocul bun!

RAC O zi care ar trebui să treacă repede. Solo, zâmbeşte şi evită orice confruntare. În duo nu purta discuţii care pot să sfârşească în duel. Nu aborda domenii mai puţin cunoscute de tine! Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este mediocru influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie. Stai liniştit, nu te zbate degeaba, este prea cald!

LEU Eşti un pic tensionat astăzi. Caldura, sigur, dar şi grijile. Banii nu îţi mai ajung, preţurile au crescut prea mult! Încearcă să eviţi băncile, stabileşte o altă filozofie a cheltuielilor. Pe seară trebuie să ţii seama că eleganţa şi bunul-gust sunt elementele necesare lansarii in societatea care contează. Se pare că este un eveniment, un film nou, poate. Nu vorbi mult, decât dacă spui cu adevarat lucruri interesante. Nu te împopoţona cu obiecte prea scumpe. Acestea sunt proteze, care suplinesc lipsa de originalitate şi de profunzime.

FECIOARĂ Astăzi poţi avea o surpriză plăcută dacă vorbeşti cu cei din jur. Familia, anturajul, perechea, dacă eşti în duo, au încredere în capacitatea şi abilităţile tale şi cred că vei reuşi! Prima parte a zilei este sub semnul lui Marte – efort şi dinamică. Nu fi preocupat sau îngrijorat de nerealizări, Cosmosul are alte priorităţi şi o altă scară a valorilor decât noi. Totul este bine, şi vorba câtecului, „aşa stă scris în stele”. Şi nu uita vorba anglo-saxonă : „No news – good news !” In a doua parte a zilei lucurile par să se aranjeze într-o ordine cât de cât fireasca.

BALANŢĂ Mintea ta e sediul unor trăiri şi emoţii foarte diverse şi puternice, se trântesc cu furie uşi pe coridorul dintre inimă și creier! Cu toate aceste, sau de aceea eşti mai decis să înaintezi neabătut pe drumul intereselor tale! Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor. O discuţie din a doua parte a zilei îţi poate clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control. O propunere sau chiar o ofertă, dacă nu azi, atunci mâine, sau, săptămâna viitoare!

SCORPION Ai o bună capacitate de concentrare şi un randament bun de muncă. E bine şi stelele te favorizează să termini tot ceea ce poţi şi să nu laşi în urmă multe lucruri pentru săptămâna viitoare. Poţi să iei rapid o decizie, dar mâine, poate, o să regreţi. Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Astăzi, conjunctura astrală sugerează că trebuie să fii mai reţinut. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că te-ai grăbit, ca întotdeauna. Nu îţi face procese de conştiinţă inutile. Viaţa merge înainte şi datele se schimbă mereu.

SĂGETĂTOR Vrei să fii popular, să ai multă lume în jurul tău şi eşti gata să organizezi o petrecere. Dacă eşti duo, cere acordul perechii, poţi să ai surpriza că de mult îşi dorea aşa ceva! Poţi găsi ceva informaţii care să te îndrepte către o afacere nouă. De asemenea, trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit imediat. Astăzi poţi să dai consistenţă necesară eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Puţin sport nu ar strica, înot în marea cea neagră, de exemplu, sigur dacă eşti în vacanţă şi eşti pe litoral!

CAPRICORN Dacă ai ceva de spus, astăzi este ziua. Conjunctura arată că poţi fi ascultat cu atenţie. Eşti gata să răscoleşti tot Pământul în căutarea unui asociat corect pentru afacerile tale... Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Energia ta vitală este în creştere, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii tai sunt foarte ocupati. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îți indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare, cu aplicaţie directă la bugetul familiei tale.

VĂRSĂTOR Dacă eşti solo mai bine nu te băga, în duo sfătuieşte-te cu perechea, să refuze ea. Nu ai nicio obligaţie, aşa că vezi-ţi de programul tău de vineri, cumpărături, filme... Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple rapid de bani. Trebuie să faci bani, nu să te gândeşti la ei! Astăzi te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indrăzneţe, mai ales dacă lucrezi in domeniul creaţiei, modei, artei.

PEŞTI Fii mai atent la familia ta, la anturajul apropiat. Cineva se zbate ca... peştele pe uscat, nu este în stare să ia o decizie importantă pentru el şi are nevoie de sfatul şi ajutorul tău. Ai multe pe cap, dar cu un zâmbet larg de "sunt un om bun" o sa supravieţuieşti. Mai ales că eşti obosit şi nedormit! Fii mai pragmatic, dar nu zgârcit. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile cum ar fi să scapi de lucrurile nefolositoare din casa sau de la birou. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită!