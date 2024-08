Sport Nicolae Ciucă, mesaj pentru halterofila Mihaela Cambei: O performanță extraordinară







Nicolae Ciucă, liderul PNL și fost prim-ministru, și-a exprimat joi aprecierea sa pentru reușitele recente ale sportivilor români la Jocurile Olimpice, subliniind că România a obținut până acum opt medalii: trei de aur, patru de argint și una de bronz.

O performanță extraordinară

Nicolae Ciucă a salutat prima medalie obținută de România la haltere, la Olimpiadă, după cea a lui Nicu Vlad, de la Atlanta. El a subliniat și faptul că este prima medalie obținută de o sportivă din România, la această disciplină.

„Felicitări Mihaelei Cambei pentru performanța extraordinară de a câștiga medalia de argint la haltere, la categoria 49 kg. Este o realizare remarcabilă și reprezintă un moment istoric pentru România, fiind prima medalie olimpică adusă de o halterofilă din țara noastră”, a transmis Nicolae Ciucă, într-o postare pe Facebook.

Nicolae Ciucă a vorbit despre mărirea premiilor pentru sportivi

Fostul premier a răspuns și întrebărilor legate de implicarea sa în sprijinirea sportului românesc, amintind de măsurile adoptate în mandatul său.

„Ca prim-ministru, am crescut cu 50% premiile pentru sportivii care au obținut medalii la competițiile internaționale, modificând astfel valorile stipulate în Hotărârea de Guvern 1447/2007. În plus, am avut un dialog constant cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, pentru a ne asigura că măsurile adoptate răspund nevoilor reale ale sportivilor noștri”, a explicat acesta.

Ciucă declară că ar fi inițiat și construcția unor baze de antrenament

Fostul prim-ministru a menționat și lansarea unei strategii naționale pentru sport, inițiată în perioada în care a condus guvernul. Aceasta vizează dezvoltarea sportului românesc la toate nivelurile, însă el a subliniat necesitatea ca strategia să fie continuu actualizată, optimizată și pusă în aplicare eficient.

„În timpul mandatului meu, am inițiat și construcția mai multor baze de antrenament, care vor contribui la pregătirea viitoarelor generații de sportivi de performanță”, a adăugat Ciucă.