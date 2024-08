Snoop Dogg a făcut spectacol la Jocurile Olimpice de la Paris. Cele mai tari momente

Snoop Dogg a adus un suflu nou și vibrant Jocurilor Olimpice de la Paris, devenind rapid una dintre cele mai comentate figuri ale evenimentului, nu doar pentru prezența sa ca unul dintre purtătorii de torță, ci și pentru ținutele sale spectaculoase și momentele virale pe care le-a creat. Rapperul, cunoscut pentru stilul său inconfundabil, a transformat fiecare apariție într-un adevărat spectacol de modă, atrăgând atenția atât pe terenul de sport, cât și pe rețelele sociale.

De la apariția lui Snoop Dogg la proba de echitație, îmbrăcat într-un costum impecabil, până la outfiturile sale aurii care au strălucit la propriu, rapperul a reușit să combine eleganța cu originalitatea, devenind o figură emblematică a Jocurilor Olimpice, conform Sky News.

Fine dining in Paris 😭🍝🐌 wit @MarthaStewart !! Come thru #followthedogg pic.twitter.com/e34ew8ZHqr

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) August 5, 2024