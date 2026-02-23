Social

Ce schimbări ar putea suferi iPhone 18. Apple se pregătește pentru noua lansare

Ce schimbări ar putea suferi iPhone 18. Apple se pregătește pentru noua lansareiPhone. Sursa foto: Pixabay
Apple analizează posibilitatea introducerii unei versiuni roșii pentru viitorul iPhone 18, potrivit unor informații apărute în presa internațională. După succesul înregistrat de varianta portocalie a iPhone 17 Pro, compania americană ar lua în calcul extinderea paletei de culori vibrante și pentru următoarea generație de telefoane. Surse citate de Bloomberg susțin că gigantul tehnologic testează o nuanță descrisă drept „roșu profund”.

Ce schimbări ar putea suferi iPhone 18

Schimbarea către un design unibody din aluminiu le-a permis inginerilor să experimenteze anul trecut cu tonuri mai intense, iar această direcție ar putea continua. Conform informațiilor apărute, cel puțin variantele Pro și Pro Max ale iPhone 18, a cărui lansare este așteptată peste mai bine de jumătate de an, ar putea fi oferite într-o nuanță de roșu aprins.

În prezent, Apple testează comportamentul culorii pe carcasa din aluminiu și analizează diferite combinații pentru a obține exact tonul dorit. Ultimul model roșu a fost lansat în 2022, odată cu seria iPhone 14, după care compania a renunțat la această opțiune cromatică.

Anul trecut, Apple a revenit la culori puternice și a surprins piața cu un portocaliu intens. Deși alegerea a stârnit controverse, varianta s-a bucurat de succes, în special pe piața din China, unde modelul a fost extrem de apreciat. Rămâne de văzut dacă roșul va fi introdus alături de portocaliu sau dacă va înlocui această culoare în gama iPhone 18 Pro.

UNSAR: Peste 180 de dosare de daună depuse în patru zile din cauza ninsorilor abundente. Șoferii, proprietarii și antreprenorii solicită despăgubiri
O nouă înșelăciune online. MAI îi avertizează pe români
apple

apple / sursa foto: dreamstime.com

iPhone 18 Pro ar putea avea și o cameră foto mai bună

Pe lângă schimbările de design, viitorul iPhone 18 Pro ar putea aduce și o îmbunătățire majoră la nivelul sistemului foto. Camera principală de 48 de megapixeli este așteptată să integreze, în premieră pentru iPhone, un mecanism de deschidere variabilă.

Tehnologia Essa ar permite ajustarea fizică a cantității de lumină care ajunge la senzor, adaptându-se automat condițiilor ambientale. O astfel de soluție ar oferi un control mai precis asupra profunzimii câmpului și clarității imaginilor. În medii slab iluminate, diafragma ar putea capta mai multă lumină, iar în condiții de lumină puternică ar restricționa fluxul pentru a îmbunătăți detaliile și focalizarea, reducând dependența exclusivă de procesarea software.

Telefonul ar urma să fie echipat cu un nou cip

La capitolul performanță, dispozitivul ar urma să fie echipat cu noul cip A20 Pro, care ar putea fi produs folosind procesul tehnologic de 2 nanometri al TSMC. Această evoluție în litografie promite creșteri semnificative în ceea ce privește viteza de execuție și eficiența energetică, comparativ cu actualul A19 Pro.

În plus, Apple ar intenționa să introducă în modelele Pro din 2026 modemul propriu C2. Trecerea la o soluție dezvoltată intern ar urmări optimizarea conexiunii 5G și extinderea funcționalităților de comunicație prin satelit, cu impact direct asupra autonomiei și stabilității semnalului.

România, ținta Iranului?
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
