Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Dragnea în închisoare. Colegii de celulă i-au prezentat marele secret

Dragnea a mărturisit că nu a pus gura pe cafea până să ajungă în spatele gratiilor. Orele nedormite în penitenciar l-au făcut pe acesta să devină maestrul băuturilor aromate.

Cafeaua penitenciarului, deliciul lui Dragnea

Fostul lider PSD a fost eliberat condiționat din penitenciarul Rahova, unde a ispășit doi ani și două luni din pedeapsă. Acesta a fost așteptat regește de iubita lui și de susținătorii înfocați. Politicianul a mărturisit că a avut parte de “chin și suferință, abuzuri și umilință”, dar că și-a găsit un viciu: cafeaua. Dragnea a învățat să prepare băutura care dă pe spate orice femeie.

Potrivit Impact.ro, Liviu Dragnea nu băuse cafea niciodată, dar colegii de celulă din Rahova l-au încurajat să guste din băutura energizantă.

Rețeta lui Dragnea

Politicianul a fost invitat în emisiunea Realitatea Plus, iar marea nemulțumire a fost când a văzut cu ce cafea este servit de echipa din spatele reflectoarelor. După ce Dragnea a spus în direct că a gustat pentru prima dată cafea în ianuarie 2020, în Penitenciarul Rahova, acesta a ținut să le arate jurnaliștilor care este cea mai bună rețetă.

Fostul lider PSD a mărturisit că secretul minune este cafeaua single origin. Acest sortiment este incredibil de ieftin și se găsește în orice magazin din România! Ba chiar mai mult, politicianul a povestit că gustul incredibil se datorează faptului că este măcinată și preparată pe loc.

“Eu n-am băut până nu am ajuns la Rahova cafea. N-am băut toată viața și acolo am băut cafea și am hotărât să beau cafea bună și să mă și interesez. Am luat-o de la istoria cafelei, când s-a descoperit cafeaua în anii o mie, în Etiopia, de către un păstor.

Am băut prima cafea în ianuarie 2020, la Rahova, o cafea făcută de niște băieți. Am fost curios să gust, mi-a plăcut, dar nu foarte mult, așa am zis că trebuie să beau și să iau cafea single origin care este ieftină și se găsește în România, dar nu cumpăr de la multinaționale pentru că este cafea care este certificată de către producător și e curată pe de o parte, pe de altă parte, este mult mai gustoasă când o râșnești și o prepari imediat.”, a mărturisit politicianul, în timp ce făcea o cafea la ibric.

Liviu Dragnea a mai transmis că băutura aromată nu trebuie lăsată niciodată să dea în foc.

“Acum se scoate caimacul. Deci nu se lasă niciodată cafeaua să dea în foc. Dacă fierbe, s-a stricat. Se pierd toate aromele și gustul.”, a punctat fostul președinte PSD.