Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, face o mișcare surprinzătoare și apelează la un executor judecătoresc pentru a i se permite din nou dreptul la muncă în Penitenciarul Rahova.

Cu toate că magistrații au ridicat interdicția care nu îi permitea lui Liviu Dragnea să lucreze în închisoare, reprezentanții Penitenciarului Rahova îi refuză în continuare acest lucru.

În ședința care a avut loc pe data de 15 ianuarie, judecătorii au decis că Penitenciarul Rahova trebuie să îi acorde lui Liviu Dragnea dreptul de a munci.

„În temeiul art. 56 Legea nr. 254/2013, admite contestaţia formulată de petentul – condamnat Dragnea Nicolae Liviu împotriva încheierii nr. 1158/2020 a judecătorului de supraveghere a privării de libertate de la Penitenciarul Rahova (dosar nr. 1327/2020), în contradictoriu cu intimatul Penitenciarul Bucureşti-Rahova.

Desfiinţează încheierea atacată şi rejudecând: obligă Penitenciarul Rahova de a lua măsurile legale pentru a i se permite petentului să presteze activități lucrative cu caracter gospodăresc în cadrul Penitenciarului Rahova.

În baza art. 275 al. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, la data de 15.01.2021”, se arată în decizia luată pe data de 15 ianuarie.

Având în vedere această situație, există șanse destul de mari ca Liviu Dragnea să apeleze la un executor judecătoresc. Persoana respectivă ar urma să meargă să discute cu cei din conducerea Penitenciarului Rahova și să depună toată documentația necesară pentru ca fostul lider al social democraților să poată munci, scrie Antena 3.

Liviu Dragnea și-a pierdut dreptul la muncă după intreviul pe care i l-a acordat jurnalistei Anca Alexandrescu.

„L-au retras definitiv de la munca. Am vorbit cu domnul Dragnea in aceasta dimineata, m-a intrebat cate epidoade mai vrem sa dam, a spus ca este o presiune atat de mare asupra lui si a detinutilor si angajatilor, incat poate ar fi mai bine sa-l dam pe tot o data ca sa se linisteasca toata lumea. Au transmis prin intermediari sa se potoleasca acum altfel va urma ceva si mai grav de atat. (…) Astazi i-au comunicat ca i-au ridicat drpotul la munca. Se intreba, ‘acum cand am iesit si nu am spus aproape nimic se reactioneaza asa, ce se va intampla cand voi spune ce stiu’. Mai degraba ma gandeam ca ma vor pedepsi pe mine pentru ca am dat acest interviu”, a spus Anca Alexandrescu.