Gabriela Firea face senație pe internet după ce a postat mai multe fotografii în care purta o rochie creată de Dana Budeanu.

Sâmbătă, Gabriela Firea și soțul său, Florin Pandele, au fost nașii de botez pentru doi bebeluși. Cu acest prilej, Gabriela Firea a purtat o rochie creată de controversatul critic vestimentar. Fostul edil al Capitalei a ținut să împărtășească imagini de la fericitul eveniment cu urmăritorii săi.

„Nimic nu este permanent în această lume nebună. Nici măcar necazurile noastre – Charlie Chaplin

Asa ca, sa ne bucuram de fiecare clipa!

Dănuța, multumesc!💛

#dress #velvet #sparkles”, a scris Gabriela Firea, în dreptul imaginilor postate pe Facebook.

Gabriela Firea și Dana Budeanu, prietene la cataramă

De aproximativ doi ani de zile, Gabriela Firea și controversata creatoare de modă au devenit prietene extrem de apropiate și se susțin public una pe cealaltă ori de câte ori este nevoie.

În timpul campaniei electorale pentru alegerile locale, Dana Budeanu și-a exprimat de mai multe ori susținerea față de Gabriela Firea. Într-un interviu pentru rubrica ”Verdict Politic”, cele două au vorbit deschis despre relația de prietenie dintre ele și cum a luat naștere aceasta.

„Te sustin și te-am susținut din secunda în care mi-am dat seama că, de fapt, ești singură împotriva tuturor. Noi am avut extrem de multe disensiuni în această campanie. Nu am fost de acord pe foarte multe abordări, eu am fost foarte independentă. Am făcut extrem de puține compromisuri, în sensul că am cedat la doar două rugăminți de-ale tale. De aceea, multe zile nu am vorbit, am fost pedepsită. Pentru că tu ai vrut o campanie pentru oameni, iar eu am vrut o campanie pentru adevăr.” a spus Dana Budeanu, la începutul interviului cu Gabriela Firea.

