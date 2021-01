Ce mai poți cumpăra cu 200 de lei după valul de scumpiri care a venit în anul 2021?

Anul 2021 a venit cu un val de scumpiri la utilități, alimente, produse de bază și carburanți. Aceasta în condițiile în care salariile românilor au fost înghețate, iar criza declanșată de pandemie i-a lăsat pe mulți șomeri.

În aceste condiții, este evident că fiecare român trebuie să-și planifice cu mare atenție banii pentru cumpărături.

Evenimentul Zilei a calculat ce poate face un român cu o bancnotă de 200 de lei într-un supermarket. Este suma medie pe care un cumpărător o lasă la un magazin pentru alimente și bunuri de strictă necesitate.

Ce poți cumpăra cu 200 de lei

În primul rând ne-am orientat spre raionul de carne și preparate din carne. Am pus în coș un kilogram de cotlet de porc (16 lei) și unul de pulpe pasăre (20 de lei). De asemenea am mai cumpărat și 500 de grame de șuncă de Praga (14 lei). De la fructe am cumpărat 2 kilograme banane (12 lei), 2 portocale (6 lei) și 1 de mere (4,5 lei). Tot de aici am ales și un sac de 5 kilograme e cartofi – 8,5 lei

În coș am mai pus 2 kg de făină (3,5 lei/kg), 2 kg de zahăr (2,5 lei/kg.) și un litru ulei (7 lei). De la lactate am luat 2 litri lapte (10 lei), 10 pahare iaurt de 130 g. (0,98 lei/pahar) și 500 grame cașcaval (22 lei). Am mai cumpărat 12 litri de apă plată (2,5 lei/2 l) și 2 batoane de ciocolată (3,5 lei/buc).

Am mai ales 1 bax hârtie igienică (18 lei), detergent capsule 15 spălări la 22 lei și detergent vase, 450 ml. la 5 lei.

În coșul imaginar am pus produse, în cantități planificate a fi consumate într-un interval de 7 până la 14 zile.

S-au scumpit benzina și motorina

Prețurile la benzină și motorină au trecut pragul de 5 lei pe litru. Un litru de benzină costă mai mult cu 22 de bani decât la începutul anului. Astfel, un plin va avea un preț cu 11 lei mai mare. O situație similar se întâmplă și în cazul motorinei. Prețul a crescut cu circa 15 bani pe litru. Un plin de motorină va fi mai scump, astfel, cu 7,5 lei.

Majorarea prețurilor la carburanți va atrage după sine și alte scumpiri, în special la alimente și produse de primă necesitate.

Agricultorii se așteaptă la majorări de prețuri

De altfel, vești proaste vin dinspre zona agricolă. Carnea de pui s-a scumpit cu 10%. Pe de altă parte crescătorii de păsări se arată îngrijorați de evoluția prețului la carburanți. Creșterea acestuia va atrage alte majorări de prețuri.

Pâinea este un alt produs de bază va suferi majorări de prețuri. Aceasta deoarece prețul a grîul de panificație a explodat.

Seceta de anul trecut a făcut ca cantitatea de grâu să fie mica pe piață, iar cererea foarte mare. Producția redusă va dude ce impoturi de grâu și porumb la prețuri mai mari decât cele interne.

Prețurile la legume vor crește în viitorul apropiat, din cauza problemelor pe care le-au avut producătorii anul trecut. Condițiile meteo au fost nefavorabile, iar acest lucru se reflect în nivelul producției.

