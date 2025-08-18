Social Ce obligații au părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copii acasă







Părinții care aleg să plece la muncă peste hotare au obligații bine stabilite de lege pentru a-și proteja copii. Mai ales dacă au grijă singuri de copii, atunci trebuie să aleagă chiar și un îngrijitor legal pentru ei.

Copiii celor care pleacă la muncă în străinătate și nu au cu cine să rămână sunt asigurați prin lege că cineva se va ocupa de ei. Un îngrijitor ales de părinți va fi cel îndrituit să facă acest lucru. De altfel, acest lucru va fi monitorizat de serviciile de asistență socială ale căror atribuții s-au modificat.

Astfel că inclusiv direcțiile de asistență socială vor trebui să fie mai eficiente. Iar în cazurile părinților care pleacă la muncă, ei riscă nu doar amenzi, ci chiar decăderea din drepturile părintești. Legea prevede în cazul lor faptul că trebuie să notifice cel puțin 40 de zile înainte de plecarea din țară, serviciile mai sus menționate. În notificare se va specifica persoana care se va ocupa de copil în absența lor.

„Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligația de a notifica această intenție serviciului public de asistență socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara. (...)

Are obligația de a transmite de îndată serviciului public de asistență socială din raza de domiciliu notificarea cu privire la desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței sale”, se arată în lege.

Persoana desemnată nu poate fi oricine, deci trebuie să îndeplinească anumite criterii. Legea spune ar trebuie să facă parte din familia extinsă și să aibă o relație apropiată. De asemenea această persoană trebuie să fie majoră și să aibă condiții materiale și să prezinte garanții morale. Persoana respectivă va fi confirmată ca îngrijitor de către instanța de tutelă.