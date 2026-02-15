Ce criterii trebuie să îndeplinească noul Ministrul al Educației. Lista posibililor candidați

Consilierul prezidențial Sorin Costreie susține că alegerea unui nou ministru al Educației trebuie să fie făcută cu mare atenție, pentru că postul nu poate fi ocupat doar formal. El a explicat că deși există mai mulți candidați din zona politică care și-ar dori funcția, nu toți corespund profilului cerut de premierul Ilie Bolojan.

„Când ai un ministru interimar – și în prezent este chiar prim-ministrul – lucrurile funcționează în sens administrativ. Documentele sunt semnate, aparatul funcționează, dar totul merge la ralanti. Fără viziune nu se pot contura proiecte pe termen lung și nici bugetul nu poate fi construit corespunzător. Avem nevoie de cineva care să vină cu idei clare, să le susțină și să le pună în practică”, a afirmat Sorin Costreie.

Consilierul prezidențial a declarat că numirea unui ministru nu trebuie grăbită. El consideră că ministrul trebuie să fie un model pentru dascăli, părinți și elevi.

„Presiunea socială există, iar nevoia de a avea un ministru plin este reală, dar nu poți să pui pe cineva doar de dragul funcției. Ministrul trebuie să fie un model, o persoană care să inspire, care să aibă autoritate în fața profesorilor, părinților și elevilor. Sunt mai mulți candidați interesați, inclusiv din zona politică, dar nu toți îndeplinesc criteriile stabilite de premier”.

În ceea ce privește posibilii succesorii, Sorin Costreie a menționat câteva nume din mediul academic: „Domnul Mădălin Bunoiu de la Universitatea de Vest și Romiță Iucu de la Universitatea București. Sunt și alții, dar poate acum ar fi util să avem pe cineva cu experiență în învățământul preuniversitar, care să cunoască provocările reale din școli”.

Funcția de ministru al Educației a rămas vacantă după ce Daniel David a demisionat la sfârșitul anului trecut. De atunci, postul este ocupat interimar de prim-ministrul Ilie Bolojan, care gestionează activitatea ministerului până la numirea unui titular permanent.

Costreie a mai subliniat că un ministru cu experiență și viziune poate accelera reformele în educație și poate aduce stabilitate în sistem, în special înainte de aprobarea bugetului anual. Fără o conducere fermă și orientată spre rezultate, a spus el, instituția funcționează, dar doar formal, fără proiecte concrete sau planuri de dezvoltare durabile.