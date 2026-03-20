Ce au găsit anchetatorii într-o casă din Arad: zeci de câini în stare critică. O femeie a fost arestată preventiv

O femeie din județul Arad a fost arestată preventiv după ce anchetatorii au descoperit mai mulți câini ținuți în condiții grave de neglijență într-o locuință din localitatea Mâsca, comuna Șiria. Poliția Româna a spus că animalele erau lipsite de hrană, apă și adăpost corespunzător, iar în spațiul respectiv s-au înregistrat chiar situații în care câinii s-ar fi atacat între ei.

Intervenția autorităților a scos la iveală un număr de aproximativ 40 de animale aflate în stare de suferință, iar două dintre acestea au murit, în timp ce altele două au fost rănite. În urma descoperirii, instituțiile competente au demarat procedurile pentru preluarea câinilor și relocarea lor în adăposturi autorizate, unde să primească îngrijiri veterinare.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a anunțat că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unei femei în vârstă de 53 de ani, cercetată pentru mai multe infracțiuni legate de cruzime față de animale. Printre acuzații se numără uciderea animalelor fără drept, rănirea acestora și schingiuirea în formă continuată.

Procurorii descriu în detaliu situația descoperită la fața locului, arătând că animalele ar fi fost ținute în mod constant fără condiții minime de întreținere.

Într-un comunicat oficial, aceștia au precizat că „s-a reținut că inculpata, în perioada 10.02.2026–18.03.2026, în calitate de deținător de câini, a provocat suferințe fizice și psihice inutile” prin lipsirea animalelor de resurse de bază, ceea ce ar fi condus la deteriorarea severă a stării lor de sănătate.

Anchetatorii mai arată că, în cursul cercetărilor, a fost stabilit faptul că femeia ar fi ucis intenționat doi câini, în condițiile în care nu ar fi asigurat îngrijirea necesară. De asemenea, alți doi câini ar fi fost răniți în același context, potrivit acelorași surse judiciare.

Cazul a fost înaintat instanței, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Arad a admis propunerea procurorilor privind arestarea preventivă a inculpatei. Măsura vine în contextul gravității faptelor investigate și al necesității de a preveni continuarea unor posibile abuzuri asupra animalelor.

În paralel, autoritățile locale și structurile veterinare lucrează la evaluarea fiecărui animal în parte, urmând ca aceștia să fie transferați în centre specializate, unde să primească tratament medical și îngrijire adecvată. Ancheta penală este în desfășurare și urmează să stabilească exact împrejurările în care s-au produs faptele.