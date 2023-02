Ce alimente nu ar trebui să mănânce copiii

Alimentele ultraprocesate au reprezentat 61% din consumul de energie pentru copiii cu vârsta între doi și cinci ani din Marea Britanie, au spus cercetătorii. Rhiannon Lambert a vorbit despre câteva alimente pe care părinții ar trebui să evite să le ofere copiilor. Rhiannon a menționat câteva alimente și nutrienți la care părinții ar trebui să fie atenți.

Sfaturile unui nutriționist

Rhiannon le-a spus părinților: „Nu există niciun motiv să adăugați sare în dieta copilului dumneavoastră decât dacă sunteți sfătuit de un profesionist din domeniul sănătății”. De asemenea, a îndemnat părinții să evite adaosul de zahăr în alimente care poate provoca boli, cum ar fi cariile dentare.

„Rămâneți cu zaharurile naturale găsite în fructele proaspete/congelate și în iaurturi”, a spus ea. „Desigur, este în regulă să aveți o cantitate mică de zahăr în alimentele pe care le consumați”, a continuat ea. „De multe ori copiii vor ceea ce nu pot avea.” Părinții pot începe prin a-și hrăni copiii de doi ani cu pâine cu banane.

Rhiannon a spus că bebelușilor sub vârsta de un an nu ar trebui să li se administreze miere, deoarece poate conține diferite tipuri de bacterii. Este o sursă de zahăr care ar putea provoca carii dentare la bebeluși dacă este consumată. „Copiii cu vârsta sub cinci ani nu ar trebui să mănânce fructe uscate, cum ar fi stafide sau caise uscate, decât dacă sunt consumate ca parte a unei mese”, a spus ea. La fel ca mierea, prea multe din aceste fructe uscate pot provoca carii dentare.

Suplimente relevante

Copiii sub doi ani au nevoie de multă energie din grăsimi, așa că sunt recomandate alimentele bogate în grăsimi. Rhiannon a remarcat că unele produse nu sunt necesare pentru copiii peste vârsta de doi ani. Ca și în cazul copiilor mai mari și al adulților, echilibrul este esențial pentru a se asigura că toți copiii primesc nutrienții de care au nevoie.

Gustările și mesele ar trebui să fie alcătuite din fructe sau legume, a sfătuit ea. „Alimentele fortificate, cum ar fi pâinea sau cerealele, pot fi o alegere utilă deoarece acestea conțin substanțe nutritive adăugate, cum ar fi calciu, fier, vitamina D, care sunt necesare pentru o creștere și o dezvoltare optimă.” Rhiannon sfătuiește ca toți copiii între șase luni și cinci ani să ia un supliment zilnic cu vitamina A,C și D, potrivit The Sun.