Politica

Ce a făcut România pentru Gaza după reuniunea Consiliului Păcii

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Ce a făcut România pentru Gaza după reuniunea Consiliului Păciinicusor dan donald trump / sursa foto: presidency.ro
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Din cuprinsul articolului

La peste șase luni de la participarea lui Nicușor Dan la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, inițiativa lansată de Donald Trump pentru implementarea planului privind Gaza, Administrația Prezidențială a prezentat ce demersuri au fost realizate de România și ce proiecte sunt încă în pregătire.

Zboruri umanitare pentru Gaza

Potrivit unui răspuns transmis Mediafax, România a facilitat până acum 12 zboruri umanitare pentru populația din Fâșia Gaza, ultimul fiind efectuat la 31 august 2026. În România se află în prezent 56 de copii și aproximativ 200 de membri ai familiilor acestora, care beneficiază de sprijin și îngrijiri medicale.

Evacuarea copiilor pentru tratament medical a fost unul dintre angajamentele anunțate de Nicușor Dan la reuniunea din 19 februarie, când România avea statut de observator.

Bucureștiul pregătește și alte forme de sprijin pentru momentul în care condițiile din teren vor permite implementarea lor. Printre acestea se numără refacerea infrastructurii pentru situații de urgență, reconstrucția școlilor și consolidarea capacității instituționale a administrației palestiniene.

România alocă 42 de burse de studiu pentru copiii din Gaza

România intenționează, de asemenea, să continue sprijinirea educației pentru copiii și tinerii din Fâșia Gaza. Pentru anul universitar 2026-2027 au fost alocate până acum 42 de burse de studiu în România, prin programele menționate de Administrația Prezidențială.

Fâșia Gaza și Israel

Fâșia Gaza și Israel / sursa foto: dreamstime.com

Un alt demers îl reprezintă o donație umanitară oferită de Patriarhia Română și coordonată cu sprijinul partenerilor israelieni. Ajutorul este destinat populației vulnerabile din Gaza și include alimente, asistență medicală, apă potabilă și materiale educaționale.

Ce face Consiliul Păcii

În ceea ce privește Consiliul Păcii, Administrația Prezidențială amintește că Înaltul Reprezentant pentru Gaza, Nikolay Mladenov, a prezentat în mai primul raport privind implementarea Rezoluției 2803 a Consiliului de Securitate al ONU. În iulie a fost publicată și o foaie de parcurs în 15 puncte pentru etapa a doua a planului privind Gaza.

România susține în continuare implementarea planului de pace și dialogul cu Israelul și Autoritatea Palestiniană. Bucureștiul afirmă că este pregătit să contribuie la stabilizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza, însă proiectele instituționale și de infrastructură vor fi puse în practică doar atunci când situația de securitate va permite acest lucru.

Administrația Prezidențială nu precizează dacă România intenționează să renunțe la statutul de observator și să devină membru deplin al Consiliului Păcii.

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