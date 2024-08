Sport Câți politicieni au numărul de telefon al lui David Popovici. Răspunsul marelui caampion







David Popovici, înotătorul român de 19 ani, a revenit în România vineri după-amiază, după ce a participat la Jocurile Olimpice de la Paris, unde a concurat în probele de 200 și 100 de metri liber. Performanțele sale remarcabile, medalia de aur la 200 de metri liber și bronzul la 100 de metri liber, au atras atenția și admirația publicului român și internațional. Dar nu și acțiunile concrete ale politicienilor, vizați de campionul român într-un discurs legat de susținerea sportului românesc.

Reacția la întrebările despre politicieni

După ce a obținut medalia de bronz, Popovici a ținut un discurs în care a subliniat dificultățile și condițiile precare în care se pregătesc sportivii români.

La revenirea în țară, a fost întrebat dacă a primit vreun apel de la politicienii români, în urma declarațiilor sale.

Răspunsul lui a fost prompt și clar: „Nu m-a sunat nimeni, pentru că foarte puțini oameni au numărul meu. Sunt convins că dacă vor să-și întrețină imaginea și să își respecte promisiunile, vor face ceva în legătură cu asta. După ce mă întorc din vacanță, sunt convins că ne vom ocupa și mai bine de asta, iar până atunci antrenorul meu și părinții vor putea ține legătura cu oricine își dorește să se implice,”

Susținere din partea lui Alexandru Ion Țiriac

În contextul nemulțumirilor exprimate de Popovici, Alexandru Ion Țiriac a intervenit public pentru a evidenția eforturile și investițiile făcute de Ion Ţiriac, Fundaţia Ţiriac şi partenerii săi pentru susținerea sportului românesc.

Țiriac Jr. a transmis pe Instagram că în proiectele sportive au fost investite 180 de milioane de euro, subliniind că aceste eforturi nu sunt suficiente și că se vor continua investițiile: „Cu regret îmi dau seama că nu este de ajuns. O să muncim mai mult… mult mai mult și mai sârguincios.”

Conferința de presă de la Paris a lui David Popovici

Popovici a susținut joi o conferință de presă la Paris, unde a vorbit despre parcursul său la Jocurile Olimpice și despre experiențele din ultimii ani.

Un moment notabil a fost amintirea participării sale de acum trei ani, când a ratat medalia de bronz la 200 metri liber cu doar două sutimi de secundă.

În timpul conferinței, a fost întrerupt de un jurnalist român care a menționat această întâmplare, iar reacția lui Popovici a fost spontană și sinceră: „Mamă, n-o suport pe asta cu unghia. Cât s-a vorbit despre asta... Dar nu, înțeleg. Acele două sutimi de care mai aveam nevoie să urc pe podiumul olimpic, uite că am avut nevoie de ele acum să ajung în fața celui de pe locul doi. Cu două sutimi diferență am luat medalia de aur. Poate că totul înseamnă ceva. Și la sută am luat bronzul cu o sutime față de cel de pe locul 4. Ăsta e sportul. Muncim ani pentru ceva ce nici nu poți opri pe cronometru la telefon, e imposibil să oprești la o sutime. E mult mai rapid decât clipitul.”

David Popovici despre sutimile de secundă care fac diferența

Popovici a evidențiat cât de mult se muncește în sport pentru acele sutimi de secundă care pot face diferența între succes și eșec. El a explicat că acest aspect nu este specific doar înotului, ci tuturor sporturilor de performanță, unde fiecare detaliu contează.

După cursa de 100 de metri liber, Popovici a acordat un interviu pentru Televiziunea Română, moment în care campionul chinez Pan Zhanle a intrat în cadru și a făcut semnul păcii cu două degete. Gestul său prietenos a fost observat de Popovici, care i-a răspuns sportivului chinez cu un zâmbet.

David Popovici rămâne un simbol al determinării și excelenței în sportul românesc. Discursul său de la Paris și reacțiile ulterioare au subliniat necesitatea unei susțineri mai mari pentru sportivi, atât din partea autorităților, cât și a sectorului privat. Performanțele sale impresionante și atitudinea sa deschisă și sinceră continuă să inspire și să motiveze tinerii sportivi din România și din întreaga lume.