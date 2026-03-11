Cât va costa mielul de Paște în 2026. Fermierii dau vina pe importuri și scumpesc carnea

Cu doar câteva săptămâni înainte de Paști, românii încep să caute oferte pentru masa festivă, însă cererea pentru carnea de miel crescut în țară este destul de scăzută. Un fermier din județul Olt ne-a mărturisit că are puține comenzi în comparație cu anii trecuți, deși vinde kilogramul de carne sub prețul pieței.

La final de martie, kilogramul de carne de miel se vinde între 40 și 45 de lei, în timp ce prețul mieilor vii ajunge la 20-25 de lei.

„Am peste 70 de miei și vând doar în zona Olt. Cererea este redusă. În supermarketuri găsești carne de miel din Irlanda, iar cine vrea cumpără de acolo. Cine preferă carne românească, poate să o ia de la noi. Nu reducem prețul, pentru că asta este munca noastră”, a declarat crescătorul.

Crescătorii români se confruntă astfel cu provocări cu doar câteva săptămâni înainte de sărbătorile pascale.

Într-un hipermarket din România, un kilogram de spată de miel se vinde de 109,99 lei. Cu toate acestea, mulți consumatori aleg carnea de import și sunt atrași de diverse promoții în perioada Paștelui.

Această situație pune presiune pe fermierii români, care se confruntă cu costuri de întreținere a animalelor și cu fluctuații în cererea de pe piață. În ciuda diferențelor de preț, crescătorii de animale speră ca valul de cereri să crească în preajma sărbătorilor pascale.

Pe lângă carnea de miel, tot mai mulți români aleg și carnea de oaie pentru mesele festive de Paști. Aceasta este o alternativă mai ieftină și mai accesibilă pentru cei care au un buget limitat. Într-un supermarket din București, 500 de grame de pulpă de oaie costă în jur de 31 de lei, aproape jumătate din prețul kilogramului de carne de miel importat din Irlanda. În plus, o parte dintre români aleg să pregătească drobul din carne de porc sau chiar de pasăre.