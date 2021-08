Restaurantul e un spațiu public, jurnalistul reprezintă interesul legitim al publicului, iar Oana Lovin a pus întrebări bune, legitime, este premisa de la care au pornit discuția dintre Robert Turcescu, Mirel Curea și Dan Andronic. A fost sau nu hărțuire acțiunea Oanei Lovin contra liderului USR Dan Barna?

Dan Andronic: „Când ești personaj public regulile sunt altele”

Dan Andronic a explicat implicațiile situației astfel: „În momentul când ești personaj public regulile în ceea ce privește intimitatea și dreptul la viață personală sunt cu totul altele. Asta a constatat CEDO de nu știu câte ori, e vorba de interesul legitim al publicului de a afla anumite lucruri. Noțiunea de ziarist s-a diluat foarte mult, dacă ai un blog sau un vlog poți să te consideri freelancer. I-a pus niște întrebări pe care i le-ar pus orice reporter. Erau întrebări legitime. Îl oprești din drum pe președinte și pui întrebarea”.

Mirel Curea a precizat că potrivit dreptului francez, „ziaristul are dreptul de a exagera în exprimare cu condiția să fie de bună credință”.

Robert Turcescu a dat exemplul lui Mike Moore, care „îi urmărea peste tot pe politicienii americani, băga microfonul în WC-urile publice. Un ziarist unde te prinde, acolo te întreabă”. „Totuși nu orice legitimează orice”, a precizat Mirel Curea, opinie contrazisă de Dan Andronic: „Jurnalismul pe care îl știam s-a cam terminat. Lucrurile au luat-o complet razna în momentul în care serviciile s-au implicat în politică, politicienii s-au implicat în mass-media”. „Trăim în zodia unor audiențe obținute și așa. Ea (n.r. – Oana Lovin) a pus întrebări bune în siajul unui eveniment”, a remarcat Turcescu.

Patronul restaurantului „La Copac”: „Nu eu am chemat-o pe Oana Lovin”

Intervenit telefonic în direct, patronul restaurantului „La Copac”, Horațiu Șerb, a declarat: „Tot ce se știe e eronat. Nu eu am chemat-o pe Oana Lovin. Realitatea este că eu mă cunosc cu Oana Lovin. M-am dus la ea și i-am spus: Lasă-l în pace, să nu faci vreo prostie, lucru confirmat de ea. M-am așezat la masă la mine. Ea făcea un live pe terasă. Mălin Bot minte, ea nu filma ambasada. A intrat și a început să-i pună niște întrebări.

Eu nu auzeam ce întreabă. Am trimis-o pe una dintre ospătărițe să o oprească, după care m-am dus chiar eu. Pe înregistrarea Oanei se aude când îi spun: Gata ajunge, lasă-l în pace. Totul a durat sub un minut. Credeți că Oana Lovin s-ar fi oprit acolo dacă nu mă duceam eu? aseară am dat un drept la replică. Conversația mea ulterioară, după ieșirea ei de pe terasă, este pe pagina mea de Facebook. Ca să nu se întâmple ceva am trimis-o pe șefa de tură ca să mă asigur că o să fie totul în regulă”.

Horațiu Șerb: „Clienții au scos-o pe colega mea din mâinile nebunului”

Chestionat în legătură cu eventualitatea ca incidentul să fi fost un scenariu, Horațiu Șerb a adăugat: „E permis să am numerele de telefon ale unor persoane publice sau mai puțin publice. Credeți că Toată presa aservită actualei puteri ventilează niște minciuni, că e cârciumă de neolegionari, că fac parte din mafia lui Sebastian Ghiță ș.a.m.d. Am lipsit o jumătate de oră. Deja era poliție. Mălin Bot și-a instalat trepiedul în fața Ambasadei Libanului și a început să filmeze terasa. De acolo nu se auzea clar ce spune. Colega mea s-a dus la dânsul, nu știa cine e. Clienții noștri nu au voie să filmeze în fața ambasadei. Mălin Bot a îndreptat telefonul spre ea, a prins-o de gât și a încercat să-i ducă mâna la spate. Clienții au scos-o din mâinile nebunului. Raluca a stat 6 ore la Colțea pentru analize, are niște tumefacții”.

Pe de altă parte, Mălin Bot a provocat propria tevatură cu un scop bine țintit: autopromovarea. „În momentul în care Mălin Bot a filmat două zile, am trimis un băiat fiindcă voiam să am o dovadă că el ne filmează. Jandarmii l-au luat, l-au legitimat și i-au spus să meargă de acolo. Poliția, care a fost chemată de mine, a spus că nu pot să-i facă nimic lui Bot că e pe domeniu public. Am trimis adrese la Jandarmeria Română, SRI, Ambasada Libanului și Ambasada Marii Britanii”, a mai adăugat patronul restaurantului.

Liiceanu și „înjurătura care ne unește”

Cât despre lipsa de reacție a vicepremierului Dan Barna, Dan Andronic a explicat că pe actualii politicieni „ineditul îi blochează. Nu știu să răspundă decât la întrebări servite. Când Dan Tăpălagă punea o întrebare vag contondentă, era tratat ca un act de eroism”.

Moderatorul a adăugat că momentul în care sintagma Muie PSD a intrat în spațiul public a fost „momentul în care înjurătura pornografică a fost legitimată”. Este o formulă pe care Gabriel Liiceanu a lipit o etichetă filosofică: „înjurătura care ne unește”.