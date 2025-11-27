Cât câștigă un farmacist din România aflat la început de carieră. Diferențe mari față de alte state

Salariile în domeniul farmaceutic pot varia considerabil și pot fi influențate de experiența profesională, regiune, tipul angajatorului și nivelul de pregătire. În unele situaţii, în special în oraşe mai mari sau în lanţurile de farmacii private, pachetul salarial poate fi mai atractiv.

Pregătirea unui farmacist în România presupune parcurgerea unui program universitar de 5 ani, Studiile includ atât cursuri teoretice, cât și practică de laborator, adaptate la cerințele naționale și europene pentru această profesie, conform informațiilor disponibile pe site-ul oficial al Facultății de Farmacie „Carol Davila” din București.

Pe parcursul celor cinci ani, studenții învață discipline precum chimia farmaceutică, farmacologia, microbiologia, tehnologia medicamentului și legislația farmaceutică. În ultimii ani, accentul se pune pe practică profesională în farmacii comunitare și spitalicești, pentru ca absolvenții să fie pregătiți să gestioneze responsabilitățile zilnice ale unui farmacist.

După finalizarea studiilor universitare, absolvenții trebuie să treacă un examen de licență și înregistrare la Colegiul Farmaciștilor din România pentru a putea profesa legal.

Salariile din acest domeniu pot varia semnificativ în funcție de mai mulți factori. În primul rând, orașul sau regiunea în care acesta își desfășoară activitatea joacă un rol important. În marile centre urbane, cum sunt București, Cluj-Napoca sau Timișoara, costul vieții este mai ridicat, iar angajatorii tind să ofere salarii mai mari, potrivit anunțurilor publicate pe platformele de recrutare.

Tipul angajatorului este un alt element care influențează venitul. Lanțurile de farmacii mari oferă, în general, salarii mai competitive, dar și cerințe mai stricte.

Conform anunțurilor publicate pe eJobs și Bestjobs, salariile în domeniu pornesc de la 4.000 de lei și pot ajunge la 10.000 de lei pe lună. Tichetele de masă, bonurile cadou, orele suplimentare plătite sau bonusurile pot crește semnificativ salariul unui farmacist.

În Franța, un farmacist la început de carieră poate câștiga în jur de 2.650‑2.700 de euro pe lună brut, adică aproximativ 35.500 de euro pe an. În Germania, remunerația pentru un farmacist entry-level se situează între 3.300 și 3.800 de euro brut lunar, ceea ce înseamnă aproximativ 40.000‑50.000 de euro pe an.