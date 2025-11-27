Social

Cât câștigă un farmacist din România aflat la început de carieră. Diferențe mari față de alte state

Comentează știrea
Cât câștigă un farmacist din România aflat la început de carieră. Diferențe mari față de alte statefarmacist. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Salariile în domeniul farmaceutic pot varia considerabil și pot fi influențate de experiența profesională, regiune, tipul angajatorului și nivelul de pregătire. În unele situaţii, în special în oraşe mai mari sau în lanţurile de farmacii private, pachetul salarial poate fi mai atractiv.

Cât durează pregătirea unui farmacist

Pregătirea unui farmacist în România presupune parcurgerea unui program universitar de 5 ani, Studiile includ atât cursuri teoretice, cât și practică de laborator, adaptate la cerințele naționale și europene pentru această profesie, conform informațiilor disponibile pe site-ul oficial al Facultății de Farmacie „Carol Davila” din București.

Pe parcursul celor cinci ani, studenții învață discipline precum chimia farmaceutică, farmacologia, microbiologia, tehnologia medicamentului și legislația farmaceutică. În ultimii ani, accentul se pune pe practică profesională în farmacii comunitare și spitalicești, pentru ca absolvenții să fie pregătiți să gestioneze responsabilitățile zilnice ale unui farmacist.

După finalizarea studiilor universitare, absolvenții trebuie să treacă un examen de licență și înregistrare la Colegiul Farmaciștilor din România pentru a putea profesa legal.

România ar putea pierde accesul la fondurile europene. Fondurile vor depinde de planurile naționale de reforme
România ar putea pierde accesul la fondurile europene. Fondurile vor depinde de planurile naționale de reforme
Contrabanda cu arme la vama moldo-română. Nu se poate fără demisii
Contrabanda cu arme la vama moldo-română. Nu se poate fără demisii
Farmaceutică

Sursa foto: Ministerul Sănătății al R. Moldova

Salariile variază în funcție de experiență și regiune

Salariile din acest domeniu pot varia semnificativ în funcție de mai mulți factori. În primul rând, orașul sau regiunea în care acesta își desfășoară activitatea joacă un rol important. În marile centre urbane, cum sunt București, Cluj-Napoca sau Timișoara, costul vieții este mai ridicat, iar angajatorii tind să ofere salarii mai mari, potrivit anunțurilor publicate pe platformele de recrutare.

Tipul angajatorului este un alt element care influențează venitul. Lanțurile de farmacii mari oferă, în general, salarii mai competitive, dar și cerințe mai stricte.

Cât câștigă un farmacist aflat la început de drum

Conform anunțurilor publicate pe eJobs și Bestjobs, salariile în domeniu pornesc de la 4.000 de lei și pot ajunge la 10.000 de lei pe lună. Tichetele de masă, bonurile cadou, orele suplimentare plătite sau bonusurile pot crește semnificativ salariul unui farmacist.

În Franța, un farmacist la început de carieră poate câștiga în jur de 2.650‑2.700 de euro pe lună brut, adică aproximativ 35.500 de euro pe an. În Germania, remunerația pentru un farmacist entry-level se situează între 3.300 și 3.800 de euro brut lunar, ceea ce înseamnă aproximativ 40.000‑50.000 de euro pe an.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:03 - Steaua Roșie Belgrad - FCSB, ora 22.00. Campioana Românei are nevoie disperată de puncte
18:55 - Rusia îi cere Poloniei să-și închidă consulatul din Siberia până la sfârșitul anului
18:44 - România ar putea pierde accesul la fondurile europene. Fondurile vor depinde de planurile naționale de reforme
18:38 - Robert Turcescu, despre situația lui Ionuț Moșteanu: Omul și-a fabricat CV-ul ca să ocupe funcții în stat
18:29 - Contrabanda cu arme la vama moldo-română. Nu se poate fără demisii
18:17 - Viorica de la Clejani dă de pământ cu tradițiile românești. „Aveți cele mai proaste tradiții posibile”

HAI România!

Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale