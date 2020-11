iPhone 12 Mini a devenit primul iPhone care a obținut titlul „Mini” și este cel mai mic model din gama Apple iPhone 2020. IPhone 12 Mini are un preț de 699 de dolari, se prezintă cu un ecran OLED și cu o capacitate 5G , dar este, desigur, mai mic, având un ecran de 5,4 inci. Au apărut și primele recenzii despre acest model. Utilizatorii au lăudat dimensiunile mici ale ecranului si designul elegant de la acest telefon, dar au remarcat și faptul că durata de viață a bateriei este mai mică în comparație cu alte modele.

„Sunt mult mai ușor de utilizat decât la orice alt telefon”

„Dimensiunea este perfectă, camerele sunt solide performanța excelentă”, sună una dintre recenzii. Pe lângă problema legată de fiabilitatea bateriei mai există și neajunsul inexistenței unui teleobiectiv.

„Mini are dimensiunea perfectă. Sunt o persoană care are mâini mici și, deși am acceptat cu amărăciune că smartphone-urile sunt doar mari în aceste timpuri, afișajul Mini de 5,4 inci și rama lungă de 5,18 inci sunt mult mai ușor de utilizat decât la orice alt telefon —Da, iPhone 12 Pro Max, mă uit la tine.” Același utilizator a mari precizat faptul că „bateria mă omoară”.

Bateria, bat-o vina!”

„Într-o zi de utilizare a telefonului, puțin mai mare decât în ​​mod normal – discuțiile de grup au fost puțin mai active decât în mod obișnuit – am scăzut la 10% chiar după cină”, sună unul dintre exemplele date în legătură cu bateria pe care o are iPhone 12 Mini.

Revista Verge a publicat un articol săptămâna trecută în care se afirmă că „ iPhone 12 Mini nu este cel mai bun iPhone pentru majoritatea oamenilor, dar va fi un favorit pentru mulți”. Telefonul a primit un scor de 85, iar cel care a scris recenzia a afirmat că, „din gama actuală sunt de lăudat camera, dimensiunea și viteza, dar de criticat, în același timp, durata de viață a bateriei: una sub medie”.