Canalul Suez a fost deblocat, luni dimineață, după ce nava Ever Given a putut fi mișcată și repusă pe făgașul normal. A fost o criză fără precedent în ultimele zile, după ce uriașul vas comercial s-a blocat și a împiedicat circulația în Canalul Suez. Criza ar fi putut să creeze mari probleme pentru foarte multe țări, din punct de vedere al importurilor și al exporturilor.

Pierderi colosale din cauza situației create de Ever Given pe o rută comercială vitală

Nava Cargo Ever Given a fost blocată timp de șase zile în Canalul Suez. Pagubele create au fost uriașe. Estimate al aproximativ 400 de milioane de dolari pe oră!

„Va afecta, practic, tot ce vedeţi în magazine. Toate mărfurile ”, averitza Lars Jensen, un expert în comerţ maritim, într-o declarație dată pentru postul NBC.

Trafic blocat total în Canalul Suez. Eforturi uriașe pentru a debloca cel mai mare vas din lume

În jur de 12% din comerţul mondial se desfăşoară în prezent prin Canalul Suez, o rută maritimă vitală, care face legătura între Europa și Asia. Peste 200 de nave au fost afectate de blocarea Canalului Suez, la ambele capete. Vasele nu au avut ce să facă și au așteptat deblocarea unei situații nemiîntâlnite.

A fost nevoie de degajarea a 20.000 de metri cubi de pământ și nisip pentru a mișca vasul uriaș. Care are o lungime de 400 de metri și cântărește 240.000 de tone. Ever Given, prin comparație, este mai mare decât Empire State Building.

S-a vorbit despre o mare criză la nivel mondial de cafea și hârtie igienică, din cauza situației în care s-a aflat Ever Given. V„or putea cuptoarele de prăjit cafea să facă faţă la două sau trei săptămâni de întârzieri? Probabil că nu”. Declara Raphaelle Hemmerlin, şeful departamentului logistic al producătorului elveţian de cafea Sucafina.