Călugăreni, începutul epopeii unificatoare a lui Mihai Viteazul

Călugăreni, începutul epopeii unificatoare a lui Mihai Viteazul. Acum 430 de ani, Domnitorul Țării Românești înfrângea avangarda otomană.

Victoria a fost una tactică și nu una definitivă. A fost urmată chiar de o retragere peste munți, pentru ajutoare din Transilvania. Totuși, în toamnă, la Giurgiu, victoria a fost de partea lui Mihai Viteazul.

Mihai Viteazul se spune că a scăpat dintr-un atentat, pus la cale de către Alexandru Mihnea, însă călăul s-a speriat de privirea sa, iar domnitorul l-a iertat.Mihnea Vodă cel Rău avea să fie și el asasinat, în timpul refugiului la Sibiu, de către o conspirație boierească.

Victoria de la Călugăreni - context

Mihai Viteazul a preluat tronul Țării Românești, cumpărând bunăvoința Sultanului, în 1593, însă în 1594 i-a executat pe creditori. A efectuat numeroase raiduri asupra Vidinuui, Brăilei, Galaților, ajungând până aproape de Sofia (bătăliile de la Putineiu, Stănești, Șerpătești). A încheiat o alianță cu Sigismund Bathory, mediată de către Ștefan Ioszika, un român înnobilat din Transilvania, care era Cancelarul Principatului. În 13/23 august 1595, Mihai a respins, la Călugăreni, avangarda otomană, dar s-a retras în Transilvania, pentru a-și reface forțele, lăsând țara pradă jafului. A revenit în toamnă cu ajutor transilvan și i-a respins pe turci în sudul Dunării, la Giurgiu. În 1598, la Mănăstirea Dealu, Mihai a încheiat un tratat cu Rudolf al II-lea, Împăratul Habsburgic.

Tratatul cu Sigismund Bathory, ignorat voit de istoriografia și cinematografia comunistă. Cancelaru Ioszika, pe nedrept uitat!

Călugăreni nu i-a permis lui Mihai Viteazul să rămână în Țara Românească. El a încetinit avangarda otomană. Zona de pe Neajlov era la punctul nodal al unor drumuri care duceau spre București. Domnitorul român a fost inspirat să aștepte trupele otomane la Călugăreni, deși ele înaintau pe două direcții cel puțin.

Faptul că Mihai a încheiat anterior anului 1595 un tratat cu Sigismund Bathory alături de domnitorul Ștefan Răzvan a fost ocultat sau minimalizat atât de istoriografia comunistă cât și de cinematografie. Ștefan Ioszika, un român înobilat prin maghiarizare, cancelar transilvan a mediat înțelegerea. Filmul „Mihai Viteazul” al lui Sergiu Nicolaescu nu amintește nimic! Doar filmul „Buzduganul cu trei peceți” o face!

Mihai Viteazul a lăsat-o ca garanție pe Doamna Stanca în Transilvania. Bathory i-a dat ajutor ca aliat, cu ajutorul trupelor ardelene, Mihai respingând în toamna lui 1595, trupele otomane la Giurgiu.

Călugăreni - mitizare exagerată

Bătălia de la Căugăreni a fost mitizaă exagerat. Are importanța sa, totuși, ca prim pas militar în lupta pentru unificarea Țărilor Române la 1600.

