Trei zodii își pierd capul în weekend. Marte aprinde iubirea mai tare decât Wi-Fi-ul

Weekendul 10–12 aprilie 2026 vine cu influențe astrologice puternice asupra vieții sentimentale, în contextul unor mișcări planetare semnificative, potrivit New York Post.

Intrarea planetei Marte în zodia Berbec, începând cu 9 aprilie, este unul dintre principalele evenimente astrale care intensifică energia emoțională și dorința de acțiune în plan amoros.

Potrivit mai multor surse internaționale de specialitate, această perioadă poate favoriza începuturile romantice pentru anumite semne zodiacale.

Intrarea lui Marte în Berbec aduce un val de energie și inițiativă în relații. Acest tranzit „creează o atmosferă marcată de îndrăzneală, impulsivitate și determinare”.

Aceeași idee este susținută și de alte surse astrologice. Potrivit YourTango – horoscop săptămânal dragoste, „energia lui Marte în Berbec aprinde pasiunea și ne face mai direcți în iubire”.

În acest context, anumite zodii sunt mai expuse oportunităților romantice în weekendul 10–12 aprilie.

Berbecii se află în centrul acestor influențe astrale. Odată cu intrarea lui Marte în propriul semn, aceștia beneficiază de un plus de energie și încredere.

Potrivit sursei citate anterior, „aceasta este o perioadă de concentrare intensă asupra propriei persoane și de afirmare”.

Această stare poate duce la apariția unor conexiuni romantice rapide, în special în contexte spontane. De asemenea, horoscopul săptămânal indică faptul că este un moment favorabil pentru a atrage atenția și pentru a iniția relații noi.

Pentru nativii Rac, weekendul aduce oportunități în plan sentimental, mai ales prin intermediul comunicării și al conexiunilor emoționale.

Conform analizei YourTango, „este un weekend interesant din punct de vedere romantic” pentru această zodie.

În același timp, previziunile săptămânale indică faptul că Racii pot beneficia de „sprijin prin conversații sincere și apropiere emoțională”.

Această combinație favorizează apariția sentimentelor sau aprofundarea unei relații existente.

Balanțele sunt, de asemenea, printre zodiile influențate puternic de acest tranzit, în special în zona relațiilor.

Potrivit People – horoscop dragoste aprilie 2026, luna aprilie este marcată de „teme legate de relații, echilibru și adevăr emoțional”.

În plus, influența lui Marte asupra sectorului relațional determină nevoia de claritate și asumare în iubire. Astfel, acest weekend poate aduce întâlniri semnificative sau decizii importante în plan sentimental.

În ansamblu, perioada 10–12 aprilie 2026 este caracterizată de intensitate emoțională și inițiativă în relații. Mai multe surse indică faptul că „pasiunea crește și oamenii nu mai acceptă stagnarea” în plan amoros.

De asemenea, contextul general al lunii aprilie este descris ca fiind unul „plin de surprize și conexiuni romantice neașteptate”.

Astfel, Berbecul, Racul și Balanța se numără printre zodiile cu cele mai mari șanse de a se îndrăgosti în acest interval, pe fondul unor influențe astrale care favorizează exprimarea sentimentelor și apariția unor noi relații