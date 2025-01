Politica Călin Georgescu se laudă că l-a refuzat pe Trump







Călin Georgescu a spus că a fost invitat la ceremonia de investire a președintelui Donald Trump, dar că a refuzat. Candidatul independent, care n-a prezentat nicio dovadă că a fost invitat, a declarat că nu s-a dus pentru că nu vrea să stea în genunchi în fața nimănui.

Călin Georgescu susține că l-a refuzat pe Trump

„Nu, am primit invitație și am refuzat. Nu am de ce să mă duc. Mă duc ca om demn să reprezint poporul român cu demnitate și onoare. Nu te duci altcumva. Eu vă spun care este poziția mea: poziția mea este că a venit momentul să nu mai stăm în genunchi în fața nimănui. Nu putem sta în genunchi decât în fața lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este părintele națiunii române, nu Rotschild și nici Soros”, a declarat Georgescu la Realitatea.

N-a dovedit că a fost invitat

Şefii misiunilor diplomatice acreditaţi la Washington sunt singurii care îi reprezintă oficial pe şefii de stat şi guvernele lor la evenimentele de învestitură, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Președintele ales al SUA, Donald Trump, își va începe ceremoniile de inaugurare cu o recepție care va avea loc pe 18 ianuarie pe terenul său de golf din apropiere de Washington, recepție ce va include și un foc de artificii.

Când își va depune Donald Trump jurământul

Programul va continua pe 19 ianuarie cu o vizită la Cimitirul Național Arlington, unde Trump va depune o coroană de flori la Mormântul Soldatului Necunoscut, iar apoi va participa la un miting pe un stadion din capitala americană pentru a sărbători victoria sa electorală.

Învestirea ca președinte va avea loc, conform Constituției SUA, pe 20 ianuarie, zi în care noul președinte republican va participa la mai multe evenimente. Trump își va începe ziua de 20 ianuarie cu o slujbă la Biserica Sf. Ioan și apoi va discuta la un ceai la Casa Albă cu președintele care își încheie mandatul, democratul Joe Biden. Noul președinte va depune jurământul la orele prânzului pe treptele Capitoliului.