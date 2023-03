Cafea boabe sau la capsule? S-a dat verdictul

Mulți dintre iubitorii de cafea se întreabă care tip de cafea este mai bună, cea boabe sau cea la capsule. Această băutură este consumată în cantitate industrială la nivel mondial. Specialiștii din acest domeniu au transmis că aproximativ 166 de milioane de saci de câte 60 de kilograme au fost consumați în anul 2020, iar cantitatea crește cu 2% de la un an la altul

Atât cafeaua boabe, cât și cea la capsule are propriile sale avantaje care începu de la preț, gust sau timpul de preparare. Unul dintre avantajele importante ale cafelei boabe este că are un preț mai mic, dar presupune un timp mai îndelungat de preparare. Aparatul de cafea cu boabe este mai funcțional față de cel cu capsule pentru că are o gamă mai mare de opțiuni de prepare.

În plus, persoanele care știu să fac anumite reglări ale măcinării, vor avea o cafea mult mai spumoasă și cu un gust intens. Este important de precizat că în cazul consumatorilor de cafea boabe, unul dintre principalele lor avantaje este că pot să verifice ușor calitatea ei.

Care sunt avantajele cafelei la capsule

Există și destul de multe persoane care preferă cafeaua la capsule pentru că ea poate fi păstrată pentru mai mult timp. Acest tip de cafea este ambalată ermetic. Un alt avantaj este că doza de cafea este optimă deoarece este reglată de producători și specialiști din domeniu. O capsulă de cafea este echivalentul unei cești potrivite ca dimensiuni. Acest lucru este foarte important pentru că elimină riscul de a consuma o supradoză și permite o reglare mai eficientă a cantității de cafea de care corpul tău are nevoie.

De asemenea, iubitorii de cafea vor avea posibilitatea să încerce diverse arome. Capsulele de cafea s-au adaptat de-a lungul timpului tuturor preferințelor. Diferența de preț dintre cele două tipuri nu este una foarte mare și se încadrează în aproximativ aceeași zonă de buget. Totuși, pentru iubitorii de cafea întotdeauna cel mai important lucru va fi calitatea și nu prețul, potrivit Mediaflux.ro.