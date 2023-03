Veste proastă pentru studenții care nu sunt la buget. Universitățile vor putea majora taxele de școlarizare în timpul anului universitar

Studenții români își doresc o anume predictibilitate, în ceea ce privesc taxele de școlarizare, și nu agreează ca acestea să fie majorate, de la un an la altul.

Vicepreședintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România, Teodor Iancu spune că universitățile au dreptul de a majora taxele cu rata inflației, dar cu toate astea ar trebui să se gândească și la bugetul studenților, care poate fi unul redus.

”E o problemă de previzibilitate. Pentru că, dacă eu intru ca student cu o taxă de 4.000 de lei pe an să zicem, pentru că atâta îmi permit să plătesc și în anul II se întâmplă să se majoreze la 7.000 de lei pe an și nu îmi mai permit să o plătesc, eu practic am pierdut banii pe care i-am investit în universitate dintr-o chestiune care nu îmi era deloc predictibilă, pentru că la fel cum universitatea nu știa că va fi inflație, nici eu nu știam că va fi inflație când m-am înscris ca student”, a spus Teodor Iancu.

Negocierile de la Ministerul Educației

Reprezentanții Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România au participat la o serie de negocieri, cu oficialii de la Ministerul Educației, pe această temă.

La final, concluzia discuțiilor de la Ministerul Educației se referă la faptul că universitățile pot majora taxele de studii, cu prețul inflației, chiar și în timp anului universitar.

”În principiu, poziția ministerului, din câte cunosc eu din ultimele discuții, a fost pe ideea că se va restricționa acest drept în limita ratei inflației, în sensul în care vor fi lăsate universitățile să le majoreze în timpul școlarității, dar nu mai mult decât rata inflației, prevenind cumva o parte din cazurile de abuz”, a mai spus Teodor Iancu, care mai susține că soluția îi mulțumește pe studenți doar parțial.

La UBB Cluj se întâmplă deja

La Facultatea de Teatru și Film din cadrul UBB Cluj, studenții au acuzat că taxele de școlarizare au crescut foarte mult, fără o consultare prealabilă.

„Spre exemplu, în cazul Facultății de Teatru și Film, taxele de școlarizare la specializări nivel licență au fost majorate de la 5.000 de lei până la 6.500 de lei. (…) raportându-ne la rata inflației, creșterile adoptate depășesc semnificativ parametri acesteia”, se arată într-un punct de vedere al Organizației Studențilo din cadrul UBB Cluj.

De partea cealaltă, UBB a susținut într-un comunicat de presă că „taxele de școlarizare au fost majorate după consultarea reprezentanților studenților, în baza unor obligații legale, se înregistrează deja un decalaj important între nivelul alocației bugetare și cel al taxelor de școlarizare”, informează edupedu.ro, citat de g4media.ro.