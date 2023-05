Cadavrul din congelator. Descoperite șocantă într-un restaurant celebru

Cadavrul unei femei a fost găsit într-un congelator de la un restaurant Arby’s din New Iberia. Departamentul de Poliție din New Iberia a anunțat că victima era angajată la restaurantul de pe E. Admiral Doyle Drive, potrivit KADN. Încă nu s-a aflat cine este criminalul și cum a ajuns aceasta în frigider. „Un angajat a fost cel care a descoperit femeia decedată în interiorul frigiderului. Victima este un angajat al restaurantului”, a declarat căpitanul poliției New Iberia Leland Laseter la postul local.

Oamenii legii au declarat că cel mai probabil este vorba despre un accident. „Nimic nu este sigur în acest moment”, a spus Laseter. Autoritățile așteaptă rezultatele autopsiei medicului legist pentru a identifica victima și a stabili cauza morții. „O astfel de situație este neobișnuită, așa că luăm măsuri de precauție suplimentare în timpul anchetei”, a declarat căpitanul poliției pentru KADN. „(Noi) aproape că ne-am încheiat procesul la locul crimei. După analizarea completă a locului, nu pare o omucidere, pare un accident.”

„Vom reexamina toate dovezile și vom efectua o autopsie pentru a ne dezvălui cauza și modalitatea morții. Deci mai sunt câțiva pași pe care trebuie să-i facem înainte de a se face o determinare (finală)”, a mai spus Laseter, potrivit nypost.com.

A ținut cadavrul tatălui în frigider

Și un bărbat din Olanda a ținut cadavrul tatălui său în congelator timp de un an și jumătate pentru că dorea „să mai vorbească cu el”. Poliția din orașul Landgraaf, din Țările de Jos, ar fi descoperit cadavrul în congelator după ce medicul care se ocupa de bătrân le-a transmis că acesta nu a mai dat semne.

Presa olandeză a scris că fiul bărbatului, de 82 de ani, le-a spus ofițerilor că „nu a vrut să-l lase să plece, altfel i-ar fi dor de el”. Acesta a mai spus că tatăl a murit din cauze naturale, acum 18 luni, și a decis să-i pună cadavrul în congelator, ca să poată „vorbi cu el în continuare”.